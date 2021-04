Eduardo Córdoba manifestó que los «criterios de comunicación» que utiliza la Provincia ocultan la cifra verdadera de casos de Covid-19 detectados en el Valle Central cada 24 horas.

El intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba (Juntos por el Cambio), en diálogo con Radio Valle Viejo dijo que la suba de casos en Andalgalá, municipio que ingresó hoy a Etapa Roja, se debe a la cantidad de testeos que están realizando y a los «criterios de comunicación» implementados. En este sentido, comentó que ayer de los casos positivos, 12 fueron detectados por testeos y 28 por nexo epidemiológico. Es decir que contabilizan al contacto estrecho que haya presentado síntomas luego de estar con un caso positivo.

Al respecto, el Jefe comunal dijo que la situación lo preocupa «porque pone en manifiesto que en Andalgalá la situación está grave, amerita atención, pero también nos preocupa si esta multiplicidad de casos se replica en la provincia, estaríamos hablando de que está colapsada» y explicó que ayer el reporte de la Capital solo tuvo en cuenta los testeos. «Si uno lo multiplica por el mismo coeficiente de multiplicidad que tenemos en Andalgalá tendríamos que hablar de una cifra tres veces mayor», agregó.

En este marco, Córdoba aseguró que si replicaran los criterios de detección y comunicación del Municipio que conduce se expondría una cantidad de contagios por Covid-19 que pondría en alerta roja al sistema de salud provincial.

Por otra parte, denunció públicamente que el hospital zonal «está desbordado, falta de insumos, falta de personal». Además, manifestó que solicitó la visita del ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre. porque considera que el sistema de control y seguridad también se encuentra colapsado. También informó que ayer se comunicó con el gobernador Raúl Jalil para pedir la presencia de la Provincia en el departamento.

«El sistema de salud local y de la provincia deberían tomar otros criterios», señaló e insistió en que Catamarca no reporta la cantidad de casos que realmente están activos hoy en día porque el procedimiento de detección solo se basa en la cantidad de testeos.

Finalmente, relató que las autoridades de Salud que visitaron Andalgalá días atrás en ningún momento lo invitaron a dialogar. «No me han informado para poder acompañarlos, pero me han dicho después que han estado acá; me hubiese gustado estar para poder escuchar cuál ha sido el planteo, como presidente del COE me parece que tengo que estar informado de esas cosas», acotó.