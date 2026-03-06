En una nueva reunión de la paritaria docente, el Gobierno provincial presentó una propuesta que incluía elevar el piso salarial a $850.000, sin bono y con actualización por IPC bimestral. La oferta fue rechazada por todos los gremios que participan de la negociación.

La negociación se da en medio del conflicto que atraviesa el sector docente en la provincia, marcado por medidas de fuerza y Docentes autoconvocados que reclaman una recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales.

Noticia en Desarrollo