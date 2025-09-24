El ministro del Interior, Lisandro Catalán, estuvo en la provincia desarrollando una agenda institucional, intentando reconstruir los puentes entre la administración libertaria y los mandatarios. Por ello, ayer no solo mantuvo una reunión con el gobernador Raúl Jalil, sino que también acompañó un recorrido a empresas y participó de la inauguración de una obra. Catalán no dejó pasar la oportunidad para reunirse con los candidatos locales y, tras ese encuentro, estimó un resultado electoral positivo en Catamarca para el mes que viene.

El funcionario nacional llamó “amigo” a Jalil y mencionó que “como norteño, soy tucumano, es un honor poder estar acá acompañándolos”.

Catalán encaró la agenda política electoral, reuniéndose con los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, Adrián Brizuela y Myrian Juárez, y el presidente del partido violeta a nivel local, Federico Lencina. A la salida del ese encuentro, comentó que estuvo “viendo cómo viene la campaña y estamos muy optimistas en Catamarca de hacer una muy buena elección el 26 de octubre, y en todo el país, porque la Libertad Avanza va a dar una bocanada de fresco a la política argentina”.