Con el objetivo de fortalecer la red de diagnóstico por imágenes en toda la provincia, el gobernador Raúl Jalil, junto a los ministros de Salud, Johana Carrizo; de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el intendente Mario Páez, y la senadora Lucía Corpacci, inauguraron hoy la nueva sala de Rayos X del Hospital “Dr. Eduardo Atavila Andrada” de Lavalle, departamento Santa Rosa. La misma lleva el nombre de “Luisa Fernanda Guaráz”, en homenaje a la Técnica en Rayos X, por su servicio y compromiso con el Hospital.

El Gobierno provincial viene equipando y llevando adelante una serie de obras en distintos centros de salud de toda la provincia. En este marco, en los últimos días se inauguraron las refacciones en los CAPS de La Puerta y Banda de Varela, y en el corto plazo se inaugurarán las refacciones en los CAPS de San Isidro, Pozo El Mistol y Santa Cruz en Valle Viejo. También se debe recordar que la gestión provincial continúa con las obras de los nuevos hospitales para Antofagasta de la Sierra y Belén, dos infraestructuras que cambiarán la realidad de la salud pública en el Oeste.

Asimismo, el próximo lunes se llevará a cabo la inauguración de la ampliación de la Maternidad Provincial, una obra sumamente importante para reforzar esta área del sistema de salud pública.

El intendente de Bañado de Ovanta, Mario Páez, expresó su alegría ya que “tenemos una sala de rayos nueva, de última generación, lo que realmente es un orgullo para nuestra comunidad. Agradezco a las autoridades la predisposición para que esto hoy sea una realidad”.

El ministro de Gobierno, Fernando Monguillot remarcó que “la salud se cuida desde los pequeños a los grandes centros, dotando de mayores servicios e infraestructura a cada uno de los espacios que cuidan la salud de los catamarqueños. Tenemos un Estado Nacional que no invierte en la salud pública, pero nosotros desde el Gobierno Provincial vamos a seguir trabajando para que comunidades como Lavalle tengan acceso a atención de calidad”.

Por último, la Lic. Patricia Peralta, kinesióloga del Hospital, se refirió al nombre que llevará la nueva sala de Rayos X: “el nombre de una compañera, una amiga, de una hermana de la vida como lo fue Fernanda. Hoy les toca seguir a dos compañeras, que tenemos el gusto de tener radiólogas, haciendo el trabajo en un nuevo equipo, en un equipo de calidad, como lo merecen los lavallenses. La salud pública fue, es y debe ser una responsabilidad colectiva que tenemos que defender, ahora, siempre y a costa de lo que sea, pero defender lo que es público porque es un bien preciado para la gente”.