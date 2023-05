Para Barrionuevo no hay candidato que no sea Raúl Jalil

Al respecto, consideró que el actual vicegobernador, Rubén Dusso, no debe ser parte de la fórmula este año. “Creo que Dusso ha cumplido una etapa bastante importante, ya está», sostuvo.

«Creo que tiene que dar un paso al costado, acompañar y dejar al Gobernador que decida realmente a quien tenga la representatividad, a quien tenga los votos de la gente. Dusso, ¿a quién representa?», dijo.

«Es hora de que los intendentes, que son en definitiva los que ponen el pecho y el cuerpo con todos los problemas diarios, también tengan sus posibilidades”, remarcó.

Continuidad de Saadi

Por otra parte opinó sobre la posición del intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y le recomendó “que no se deje llenar la cabeza por los aduladores”.

“Saadi como candidato a gobernador no tiene ninguna posibilidad, no creo que a Gustavo le guste que le busquemos un sustituto para la Intendencia. Creo que seguramente hará un periodo más. No hay que dejarse llenar la cabeza por los aduladores que uno tiene al lado, y lo digo por experiencia. Te adulan y te mandan al frente solo”, sostuvo el líder gastronómico.

Respaldo a De Pedro

Respecto al panorama nacional, consideró que el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, es “el mejor candidato que puede tener el peronismo”. “Creo que va a ser el presidente. Cuando juego, juego fuerte, y juego al país. Y en el país que tenemos realmente hay una falta de dirigencia total. No me preocupa lo que digan Alberto Fernández y Cristina. Me preocupa la gente, lo que está necesitando, y creo que ‘Wado’ tiene la frescura de la juventud”, opinó.

Además, consideró que el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, “no tiene ni siquiera una unidad básica” y que no es la oportunidad para el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Scioli está descartado totalmente. Si quiere ir a las PASO y tiene con qué, que se presente, creo que sería muy bueno. Lo mismo con Sergio, pero bueno, si yo quisiera postularme empiezo a pagar encuestadores que den ganador. Al final del camino acierta uno de 50”, cerró.