El Ministerio de Industria, Comercio y Empleo decidió rescindir el convenio con la empresa Shangai, operadora de la planta Mom Sport, fundamentando la medida en los graves y reiterados incumplimientos de las obligaciones asumidas por parte de la empresa al acuerdo firmado en el marco del Plan de Reactivación Productiva, implementado por el Decreto I.C. y E. N°970/2024.

La rescisión del convenio por parte de la cartera que conduce Sebastián Caria se generó a partir de incumplimientos en las obligaciones laborales, específicamente en el pago de las remuneraciones correspondientes al personal, y en no respetar el acuerdo que establecía que la empresa no debía despedir trabajadores, además de no comunicarlo previamente al ministerio.

La cartera de Industria consideró que dichas acciones representan una violación directa de las condiciones estipuladas en el programa mencionado, obrando en contrario del propósito fundamental que fue fomentar el desarrollo productivo y la estabilidad laboral.

En consecuencia, y ante la falta de respuestas favorables de Shangai a los reclamos que se le realizaron, el ministro Caria ha instruido a su cuerpo técnico y legal para que proceda a iniciar las gestiones administrativas y legales pertinentes.

Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo se considera a la decisión como definitiva y responde a la gravedad de los hechos constatados, en línea con las facultades otorgadas al ministerio por el marco normativo correspondiente.