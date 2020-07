Pampita lució un look muy viernes (elegantísimo) para cerrar la semana y se llenó de piropos

11 julio, 2020 1:13

Pampita compartió a través de su cuenta de Instagram su elegante look para el último programa de la semana y se llevó un aluvión de piropos.



Como todos los días, Pampita decide compartir a través de su cuenta de Instagram el look que elige para estar al frende de la conducción de su programa, ”Pampita online” y no pasa desapercibida debido a los impresionantes estilos que elige para salir al aire.

Cada vez que entra al estudio, un poco antes de comenzar el programa, la conductora se saca una serie de fotos donde posa para luego subir a sus redes y compartirle a sus más de cinco millones y medio de seguidores el vestuario que eligió para ese día.

Sus looks suelen variar bastante. Entre los más arriesgados y jugados donde la combinación de cortes y colores funciona de maravilla a otros más clásicos o elegantes donde la simpleza es la protagonista de su vestuario.

En esta oportunidad, Pampita lució un look muy viernes ya que eligió ponerse un mono color negro y unas botas de taco del mismo color dando como resultado un estilo muy elegante, clásico y ”total black”.

Su publicación rápidamente escaló entre sus seguidores y en apenas dos horas de haberla compartido juntó un poco más de 33 mil me gusta y una infinidad de comentarios donde se llenó de piropos, halagos y mensajes de afecto de sus fans.

”Me encanta ese look, sos divina”, ”Sos lo más lindo que hay, te amo”, ”¡Hermosa, reina! Cada día más linda. Me encantó el programa, hermosa entrevista” y ”Sos una bomba, me encanta tu look”, fueron los comentarios más destacados del posteo de Pampita.

