Dentro de la oposición continúan las dudas y existe una sospecha de que seis

comunas gestionadas por intendentes del Frente de Todos hayan depositado

fondos del Municipio en alguna de las cuestionadas criptofinancieras. Al no contar

con respuesta concretas, hoy el interbloque de Juntos por el Cambio más el

unipersonal Frente Amplio Catamarqueño pedirán la intervención del Tribunal de

Cuentas. La solicitud es que el organismo contralor de las cuentas públicas audite

y constate los movimientos bancarios de los municipios de El Rodeo, Fray

Mamerto Esquiú, Tinogasta, Fiambalá, Paclín y Santa María.

A mediados de este mes, el bloque de legisladores radicales presentó un pedido

para que el Ministerio de Economía informe sobre el “estado de las cuentas” de

esos municipios. Por aquel entonces ya habían anticipado que iban a pedir la

intervención del Tribunal de Cuentas. Al parecer no contaron con una respuesta

oficial al pedido de informe en Diputados, con lo cual hoy solicitarán al TC que

avance con “una auditoría por objetivo, con una verificación in situ (en el lugar),

donde se constate el destino de los movimientos bancarios” de los seis municipios

citados “durante los ejercicios financieros 2020 y 2021”.

En el escrito, que hasta ayer tenía el acompañamiento de 14 diputados y

diputadas de distintas bancadas (radicalismo, PRO y el FAC), justifica la solicitud

en base a la “necesidad de constatar la realidad que nos afecta vinculado al

escándalo de las financieras, agravado por la intervención de distintos actores

como el Juzgado Federal y la denuncia de los Tribunales de Córdoba”.

En este sentido, las y los opositores también reseñan la denuncia de adulteración

de asientos en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria para acotar que a ello se le

“suma la posible existencia de recursos públicos provinciales y municipales en las

financieras”. Así, indican que es necesaria la participación del organismo para que

“informe sobre el estado de las cuentas públicas y las transferencias realizadas a

los municipios mencionados, dando transparencia y certeza sobre la utilización de

los recursos públicos en la provincia”.

Incluso, subrayan que “las y los ciudadanos esperan la intervención del Estado,

para la garantía de sus derechos, y la asunción de responsabilidades”. Cerca del

final del documento, indican que por “la trascendencia del requerimiento,

solicitamos de a la presente, tramite preferencia y pronto despacho”. En otras

palabras, celeridad en la constatación de las cuentas municipales

Cabe señalar que la fundamentación dentro del pedido de informe que realizaron

los legisladores del radicalismo se indicaba “el comentario generalizado de la

existencia de dineros públicos provinciales y municipales en las financieras AC y

RT (en clara alusión a Adhemar Capital y RT Inversiones) entre otras”.