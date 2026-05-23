

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca firmó un acuerdo con Minera Agua Rica LLC, en el marco del Proyecto Integrado MARA, que permitirá ampliar las experiencias prácticas del Campus de Entrenamiento Laboral en entornos reales vinculados a la actividad minera.



El acuerdo fue suscripto por la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, y el gerente de Relaciones Institucionales de MARA, Pablo Lilljedahl, con el objetivo de implementar instancias de Entrenamiento Laboral destinadas a egresados de la capacitación de Operador de Maquinaria Vial, dictada en articulación con Fundación UOCRA.



Esta nueva etapa permitirá que los egresados apliquen los conocimientos adquiridos durante la formación, fortalezcan sus competencias técnicas y se familiaricen con la dinámica operativa del sector productivo, bajo condiciones de seguridad, acompañamiento técnico y supervisión permanente.



Desde el Ministerio destacaron que esta línea de trabajo forma parte de la política pública que impulsa el Campus de Entrenamiento Laboral, orientada a vincular la formación con las demandas reales del mundo del trabajo, a partir de la articulación entre el Estado, las empresas y las instituciones de formación.



En este sentido, la experiencia ya cuenta con un antecedente concreto a partir del entrenamiento laboral realizado con egresados de la capacitación de Asistente de Perforista, quienes pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos en un entorno real de trabajo dentro del Proyecto MARA. Esta instancia permitió fortalecer habilidades técnicas, incorporar rutinas propias del ámbito productivo y consolidar el proceso formativo iniciado en el aula.



Además, el acuerdo prevé la implementación de prácticas complementarias mediante el uso del simulador de maquinaria vial del Ministerio, como herramienta de apoyo para el desarrollo de competencias vinculadas a la operación de maquinaria.



Con estas acciones, el Ministerio de Educación y Trabajo continúa fortaleciendo el vínculo entre formación, entrenamiento laboral y oportunidades concretas para los trabajadores catamarqueños, acompañando el desarrollo productivo de la provincia y preparando perfiles vinculados a las demandas reales de Catamarca.