El precio de los útiles escolares es una preocupación para los padres y las madres

a la hora del regreso a clase, a partir del costo que tienen los mismos para los

niños que vuelven a la actividad áulica. Tener un beneficio a la hora de ir a

comprar los artículos de librería es, sin duda alguna, algo necesario para todos.

En ese sentido, en la jornada de ayer, el gobernador Raúl Jalil, junto a las

ministras de Economía y de Educación, Alejandra Nazareno y Andrea Centurión,

respectivamente, anunciaron que este año se reeditarán las Jornadas One Shot

Escolar, en el marco del Programa Días de Ensueño, para la compra de artículos

de librería, entre los días 2 y 4 de marzo, otorgando un reintegro de hasta $10.000.

De acuerdo a lo explicado, esta operatoria prevé una bonificación del 50% para las

compras en comercios de origen catamarqueño que no superen los 20 mil pesos,

siempre que esas operaciones se realicen en locales comerciales de origen

catamarqueño y con las tarjetas del Banco de la Nación Argentina (BNA), en una

sola cuota.

El Programa Días de Ensueño es una iniciativa del Gobierno de la Provincia, a

través de la Ministerio de Economía, en articulación con el BNA y la Unión

Comercial de Catamarca (UCC), creado hace casi cinco años con el fin de

favorecer tanto a los usuarios de las tarjetas del Banco Nación como a los

comercios locales que adhieren a este ventajoso programa de beneficios, logrando

el fortalecimiento de la economía local.

“Los días 2, 3 y 4 de marzo vamos a hacer el One Shot Escolar con el 50% en

librerías, eso implica un reintegro de hasta 10 mil pesos, es decir que las compras

pueden ser hasta 20 mil pesos”, explicó la titular de Economía.

En ese aspecto, el Gobernador subrayó que en el objetivo de dinamizar la

economía se trabaja en forma conjunta con la Federación Económica y en este

caso particular, acompañando a los padres en el regreso de los chicos a la

escuela. “Esto es un esfuerzo que hace la Provincia para que los padres puedan

adquirir los útiles. Es un aporte del Banco y de las empresas privadas que venden

útiles”, enfatizó.

Kits escolares

Por su parte, la ministra Centurión comentó que además del One Shot se

compraron más de 1.000 kits escolares que “va a ser el refuerzo y la garantía que

los alumnos van a tener continuidad en la trayectoria educativa”

Cabe destacar que además de los ya mencionados, también participaron del acto

en representación del Banco de la Nación Argentina (BNA) María Ángeles Moreno,

de Gestión de Gobierno, y Carlos Vega por Gestión de Pago; por la Federación

Económica, Alejandro Segli.