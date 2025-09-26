La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos invita a sumarse a una nueva propuesta de talleres destinados a todo público, que buscan abrir espacios de aprendizaje, creatividad y encuentro en torno a distintas disciplinas artísticas y expresivas.
Uno de ellos es “Mis Ancestras, Taller de Macramé”, a cargo de Edith Susana Serrano, que se desarrollará del 2 de octubre al 20 de noviembre, los jueves de 17 a 19 horas en la Casa de la Cultura. El macramé es una técnica textil ancestral que, a través de nudos y trenzados, permite crear objetos decorativos y funcionales. Este taller propone un espacio creativo para aprender una nueva habilidad, expresarse creativamente y compartir con otras personas que comparten el mismo interés. Inscripciones al 383-4626060.
También dará inicio el Taller de Tango, coordinado por Federico Noriega, que se dictará del 4 de octubre al 22 de noviembre, los sábados de 10 a 13 horas, en la Casa de la Cultura. El tango, considerado una verdadera “medicina para el alma”, es una danza que invita al abrazo, al intercambio de energías y a la conexión entre los cuerpos. A lo largo de las clases se abordarán técnicas, posturas y pasos, además de la expresión corporal y el disfrute de la música. Inscripciones al 383-4235687.
Por su parte, en el Centro de Arte y Tecnologías Aplicadas (CATA), ubicado en Sarmiento y República, se dictará el taller “El poder del grafito”, coordinado por Agustina Moreno, destinado a adolescentes y adultos a partir de los 12 años. Se desarrollará del 2 de octubre al 20 de noviembre, los jueves en dos turnos: de 10 a 12 y de 18 a 20 horas. La propuesta invita a descubrir el mundo del dibujo real, explorando las posibilidades del lápiz para crear luces y sombras, dar volumen, representar texturas y encontrar en el grafito un medio de expresión artística. Inscripciones al 383-4640009.
Estos talleres, arancelados y con cupos limitados, son impulsados por la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, perteneciente a la Secretaría de Gestión Cultural y constituyen una oportunidad para acercarse al arte desde distintas miradas, fortalecer la expresión personal y disfrutar de un aprendizaje compartido.

Artículo anteriorLa parroquia Virgen de la Merced celebró los 10 años de su creación en el cierre de las fiestas patronales
Artículo siguienteAbrió sus puertas CATA, un nuevo hito cultural y turístico de Catamarca
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor