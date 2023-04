Un grupo de padres de alumnos de la escuela N° 491 cortó en avenida Virgen del Valle y Ministro Dulce reclamando mejoras edilicias. En la oportunidad, pidieron una solución inmediata ya que hasta la fecha el alumnado no tuvo clases presenciales.

Pablo, uno de los padres, comentó que una empresa inició con los trabajos de remodelación en enero y se paralizó en febrero, luego retomaron las tareas el 3 de marzo y hasta ahora no hay nada en condiciones. Al respecto, señaló que “a la escuela le tenían que hacer baños, pisos y no tiene nada, no hay electricidad, no hay agua potable, la escuela prácticamente es la estructura por fuera, porque por dentro no tiene ni ventanas”.

“Los chicos tendrían que haber iniciado las clases el 3 de marzo y seguimos en una situación en que parece que para el Gobierno la educación no sirve: primero están sus situaciones particulares y después la educación de los chicos”. “Tenemos una situación en la escuela que es deplorable, el Gobierno tiene plata para embellecer las plazas y no se preocupa en que lo principal es la educación de los chicos”, apuntó.

Otra madre aseguró que “es la única forma de reclamo que nos queda porque no nos llevan el apunte en terminar la escuela y los chicos están perdiendo clases”. “La directora nos dice que es la empresa, que no tienen presupuesto y esto no es justo, los niños necesitan del estudio”.

“No entendemos por qué no hacen en diciembre, en enero los arreglos, buscan recién en marzo, cuando ya empiezan las clases, para empezar con los arreglos. El problema es en los techos, la cocina, los baños, queremos que nos pongan el techo en el patio, porque con los calores no se puede ni estar en los actos”, afirmó. Por otra parte, señalaron: “Pedimos que si prometen, prometan algo que sí puedan cumplir, siempre esperan que comiencen las clases para recién querer solucionar los problemas que existen desde siempre y aquí los únicos perjudicados son los chicos. Los chicos están manejándose por cartillas que no ayudan en nada porque por más que el maestro le ponga voluntad, es algo que no ayuda”.