Este martes 10 se realizará una nueva propuesta en el marco de la Agenda de Verano 2026 “El verano va con vos”, con una actividad pensada para disfrutar de la naturaleza, aprender y reconectar con el entorno: un Safari Fotográfico en el Pueblo Perdido de la Quebrada, a pocos minutos del centro de la ciudad.

La actividad estará a cargo del biólogo y docente de la Universidad Nacional de Catamarca, Roberto Salinas, y propone una experiencia diferente de contacto con la naturaleza, basada en la observación, la contemplación y el registro visual de la biodiversidad del lugar. A diferencia de los safaris tradicionales, esta propuesta busca interactuar con el ambiente de manera respetuosa, sin intervenir ni alterar el entorno, poniendo en valor el aprendizaje y la sensibilidad frente a lo natural.

Salinas explicó que el objetivo principal no es solo tomar fotografías, sino aprender a mirar, registrar con atención y guardar las imágenes desde la emoción y el conocimiento. En este sentido, destacó que cualquier persona puede participar, sin necesidad de contar con cámaras profesionales, ya que también se puede utilizar el celular, priorizando la experiencia por sobre lo técnico.

Durante el recorrido se abordará tanto el patrimonio natural como el arqueológico del sitio, teniendo en cuenta que el Pueblo Perdido de la Quebrada es un espacio que conserva evidencias de antiguos habitantes, estructuras que forman parte de la historia local y una vegetación que se mantiene como legado vivo del paisaje. Además, se observarán especies nativas, formaciones vegetales características y sectores del Parque Lineal, generando un espacio de reflexión sobre la importancia de proteger, cuidar y valorar estos entornos.

La propuesta invita a vivir entre dos y tres horas de contacto directo con la naturaleza, fomentando una relación más consciente con el ambiente y fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia los espacios naturales y culturales de la ciudad.

Se trata de una actividad gratuita con inscripción previa, comunicándose al 383 441-1788 para inscripciones. La misma forma parte de la agenda de verano que impulsa la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de promover propuestas gratuitas, educativas y recreativas, orientadas tanto a residentes como a turistas.

Se recuerda que la agenda completa del ciclo “El verano va con vos” puede consultarse en la web www.sfvc.travel o en las redes sociales SFVC Turismo.