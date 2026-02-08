Durante el intercambio, los atacantes enviaron una fotografía de una mano sosteniendo una pistola junto a la frase: «Recordá, andamos enterrados y listos para la guerra». Según fuentes policiales, «el jugador se mostró preocupado por la integridad de su familia y expuso que los datos enviados coincidían con su información real», lo que motivó la intervención inmediata de la fiscalía.

La Dra. Valero, fiscal de turno, ordenó una vigilancia continua de 24 horas para el tenista y el relevamiento de las cámaras de seguridad del predio. Además, se reforzó el patrullaje en el perímetro del Club Jockey de Rosario para garantizar el desarrollo de la final programada para este domingo. La investigación busca identificar a los autores, que por el momento permanecen como NN bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Este preocupante episodio no es aislado, ya que se suma a la denuncia radicada días atrás por el tenista español Nikolas Sánchez Izquierdo en el mismo certamen. El europeo también fue blanco de apostadores que le exigieron perder su partido bajo amenaza de atacar a sus familiares en España. Aquel incidente obligó a que su encuentro ante Valerio Aboian se disputara sin público y con un fuerte operativo policial.

Las autoridades vinculan estos hechos a mafias de apuestas deportivas que operan mediante la coacción de los protagonistas. En ambos casos, las víctimas aportaron capturas de pantalla donde se les exigía colaborar «o asumir las consecuencias». La organización del Challenger de Rosario mantiene el alerta máximo mientras la Policía intenta determinar si existe una conexión directa entre las células que amenazaron a ambos tenistas.