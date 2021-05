Música

Hace algunos días, Noel Gallagher anunció para el 11 de junio el lanzamiento de su primer disco de éxitos con la canción “We’re On Our Way Now” y ahora estrena su video con Matt Smith como protagonista.

El mayor de los Gallagher acaba de anunciar el lanzamiento de su primer álbum de grandes éxitos junto a los High Flying Birds, Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021).

La canción que eligió para promocionar este álbum -que incluirá también algunos temas inéditos- es “We’re On Our Way Now”, que ya tiene un videoclip protagonizado nada más y nada menos que por Matt Smith –protagonista de Doctor Who, al que muy pronto veremos en House of the Dragon, de HBO– y por la actriz y modelo Gala Gordon. Además, cuenta con un breve cameo de Noel, que se encuentra con el personaje de Smith en un bar junto con otros dos amigos.

El clip, que cuenta una historia de amor entre los protagonistas inspirada en el cine de la Nouvelle Vague -particularmente en la película A Bout De Souffle- , fue dirigido por Dan Cadan (el esposo de Lena Headey de Game of Thrones) y Jonathan Mowatt.

¡Miralo acá!

Rose Bouzon