Música

El cantante declaró que luego de la separación de la banda en 2009, y tras las tensiones entre él y su hermano Liam, las discográficas aceptarían cualquier cosa si ellos volvieran a trabajar juntos.

Uno de los dos lideres de la banda inglesa Oasis tiró munición pesada y, al mismo tiempo, generó una esperanza en los fanáticos que quieren volver a verlos arriba de un escenario. Noel Gallagher declaró por estos días que “no pasan seis meses sin que alguien de Live Nation me diga que hay un par de cientos de millones de dólares si volvemos; a Sony Music le encantaría“.

Sin embargo, Noel no se deja impresionar por esas propuestas e insiste en que los ejecutivos deberían estar buscando nuevos talentos: “Si levantara el teléfono hoy y dijera que necesito hacer un nuevo disco de Oasis, podrían hacer las demandas más extravagantes y, en realidad, deberían buscar al próximo Oasis y tomarse el tiempo para hacerlo grande“.

Por otro lado, su hermano Liam había apelado anteriormente a su hermano para volver a reunir la banda, pero recientemente admitió que ha aceptado que Noel no quiere: “Tuvo su oportunidad de volver a reunir a la banda y no quiso. Si él no quiere, voy a tener que hacerlo yo y llevarlo a la gente. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo“, sentenció Liam.

Pablo De Mattei

(DJ PAUL (AR))