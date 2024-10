El diputado nacional habló sobre el tratamiento del veto presidencial y planteó como un error que el Gobierno sólo se enfoque en el aspecto salarial cuando habla sobre la educación.

Después de idas y vueltas Diputados votó a favor del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Dos tercios de la Cámara Baja, 160 legisladores, avalaron la decisión del presidente Javier Milei.

En ese escenario, uno de los representantes de Catamarca, el tinogasteño Sebastián Nóblega (UxP) que votó en contra de lo propuesto por el Presidente, habló con Catamarca a Diario y comentó sobre la decisión.

El legislador reafirmó su postura en defensa de la educación pública y cargó contra el Ejecutivo Nacional: «El Gobierno decidió dar la espaldas a los jóvenes, rifar nuestro futuro», comentó el legislador y expresó que «el conflicto está lejos de terminar».

«La verdad que todo este tiempo que llevamos en el Congreso, siempre todas las sesiones han sido muy difíciles, siempre con cuestiones inciertas, así que en definitiva planteamos la insistencia del proyecto de financiamiento universitario que era muy importante, creo que la ciudadanía lo manifestó en las marchas contundentes que hubo, no sólo en nuestra provincia, sino también en todo el país», expresó a INFORAMA RADIO.

El diputado dijo que el Gobierno cometió un error al plantear esta situación como algo puramente salarial, dado que también deberían discutirse asuntos más amplios y de fondo como la calidad educativa, carreras que permitan salida laboral. Y en el caso particular de Catamarca, se espera que la UNCA llegue al interior de la provincia «y para eso se necesita presupuesto».

Finalmente, con respecto al comunicado emitido desde el PJ, en el que cuestionaron la actitud de la diputada nacional por Catamarca, Fernanda Avila (UP), por no bajar al recinto para participar de la votación y rechazar el veto, comentó que no es partidario de «descalificar».

«Cada uno también tiene su situación personal y (…) el PJ siempre defendió (…) Creo que es un momento muy difícil para la política. A veces se descalifica al otro. Creo que hay que respetar siempre las decisiones», apuntó.

Se conoció hoy la noticia del fallecimiento del padre de la diputada.» Sabíamos la situación de su papá, lamentablemente pasó esta desgracia, bueno mis condolencias para ellos, para toda la familia y los seres queridos», cerró Nóblega.