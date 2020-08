Ana Clara Barros, presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados, y

miembro de la Asamblea Ni Una Menos, consideró que el intendente Enrique Aybar

debería ser apartado de su cargo luego de la condena. “No se puede avalar que un

abusador condenado esté ejerciendo el poder”.

En diálogo con El Esquiú.com, la abogada explicó que “la condena es efectiva a

cumplirse cuando la sentencia esté firme, eso es lo que dispuso el juez, pero la

prisión preventiva, en nuestro Código Procesal Penal, tiene como fundamento la

necesidad de evitar que con su accionar el imputado pueda evadir la justicia. (…) El

juez impuso una serie de restricciones que Aybar tiene que cumplir, como, por

ejemplo, que tiene que asistir a la Cámara una vez a la semana y ponerse a

disposición de la Justicia”.

Recursos económicos y políticos

“Humildemente, opino que una persona que está con fundamentos suficientes para

estas restricciones, y que está en funciones y dispone de los recursos económicos y

políticos que le otorgan su cargo, hay un efectivo riesgo de que obstaculice el

cumplimiento de la condena. Con más razón se debería haber dictado la prisión y no

sucedió, pero creemos que la querella va a seguir insistiendo con la prisión efectiva”

(sic), indicó en relación con la condena impuesta al jefe comunal, que si bien prevee

la prisión efectiva, no se cumplirá sino hasta que quede firme, para lo que tienen que

pasar varias instancias judiciales más en materia de apelaciones.

“Hacemos un llamamiento al sector político para que intervenga de manera

institucional para separarlo de su cargo, siendo que ya está condenado; siempre

respetando la Carta Municipal y los principios constitucionales”, agregó Barros.

“No puede seguir en funciones, por una cuestión de sentido común, porque sino

estamos hablando de impunidad en un sentido mucho más amplio. (…) Hay que

separarlo de su cargo y quitarle los recursos con los que él se ha mantenido

abusando todo este tiempo”.

Por último, en referencia a la manera en la que Aybar se mostró al término del juicio,

expresó que “lo de salir con esa sonrisa tuvo que ver con que no salió esposado, es

evidente que es un mensaje claro que quiere mantener la impunidad”.

Cabe mencionar que Aybar fue condenado por abusar sexualmente de una niña de

15 años en 2013. Le dieron 6 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Relacionado