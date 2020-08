Hoy, unos 14 mil alumnos y alumnas de Catamarca regresarán a las clases

presenciales en 567 escuelas rurales luego de seis meses en que no pudieron asistir

debido a la llegada de la pandemia de COVID-19.

En este retorno a la presencialidad, que será bajo un estricto protocolo sanitario y de

seguridad para prevenir contagios de coronavirus, volverán a las aulas aquellos

estudiantes que se encuentran en sexto grado de escuela primeria, sexto de escuela

secundaria y el segundo ciclo de educación para jóvenes y adultos.

Atendiendo al contexto actual por el COVID-19, el Gobierno de la Provincia dispuso

que la vuelta sea escalonada, progresiva y con la modalidad de “burbuja

comunitaria”. ¿Qué significa esto último? En las escuelas se trabajará “con los

docentes, supervisores y directores que estén dentro de cada una de las

comunidades o del área donde puedan circular y no provocar esta modalidad docente

que haga que podamos traer algún problema de carácter sanitario”, de acuerdo a lo

que explicó el ministro de Educación de la Provincia, Francisco Gordillo. El retorno

será solo para equipos de conducción, docentes y alumnos que se encuentren en la

provincia.

Otro de los puntos sobresalientes es que solamente habrá tres horas de clases y el

horario puede ser discontinuo. En las aulas, los docentes priorizarán las materias de

Matemáticas y Lengua, a través de la selección de contenidos que están establecidos

de Nación y de Provincia.

Cabe resaltar que, días atrás, el gobernador Raúl Jalil explicó que este regreso a las

clases presenciales en Catamarca “es voluntario” para los y las estudiantes, pero no

así para los equipos docentes.

En esta oportunidad y por la pandemia, Educación adoptará un sistema gradual con

referencia a la integración de los grupos escolarizados a través de un formato de

educación bimodal (presencial y no presencial): la enseñanza en las aulas, gradual y

por días, se combinará con la modalidad virtual.

Además, habrá reorganización horaria en función del trabajo conjunto entre docentes

(pareja pedagógica) y elaboración de Propuestas de Aprendizaje Integradas (PAI),

con base en las propuestas, por ejemplo: historia y formación ética, tecnología y

plástica, inglés y teatro, entre muchas más.

El Este no vuelve

En los departamentos El Alto y Santa Rosa no retomarán las clases presenciales por

decisión de los COE locales, debido a los casos de COVID-19 que se registran en las

zonas limítrofes.

