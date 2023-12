La polémica por la trunca última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, sumó un nuevo capítulo. El presidente del bloque del Frente de Todos, Gustavo Aguirre, ratificó la postura del oficialismo de cargar las culpas contra los bloques de la UCR y la Libertad avanza, de no haber permitido conseguir el quórum al sostener que no quisieron sesionar porque “no quieren explicar públicamente el DNU presidencial que es a todas luces inconstitucional”. “Tampoco quieren dar la cara para explicar la pérdida de derechos y la entrega del patrimonio del país que se esconde detrás de muchos aspectos de la ley ómnibus y el DNU presentado por el nuevo presidente”, añadió el legislador. Aguirre explicó que previo a la sesión, se había acordado en labor parlamentaria sesionar teniendo en cuenta que todos los bloques iban a tener ausencias de diputados. “El compromiso de dar quórum era de todos”, dijo el legislador, rechazando la versión de la oposición que sostiene que el oficialismo es el que debe garantizar el número mínimo de legisladores para poder sesionar. “Los únicos que cumplimos fuimos nosotros y el Frente Amplio Catamarqueño. Los demás se escondieron en sus oficinas y en los pasillos para no sesionar porque no pueden dar respuestas a la sociedad del tremendo ajuste que perjudica a los jubilados y a los trabajadores de la provincia y del país”, afirmó. “No quieren explicarles a los jubilados de Catamarca que van perder los cuatro aumentos automáticos que tenían al año establecidos por ley y los recursos del fondo de garantía previsional. Tampoco quieren explicarles a los trabajadores catamarqueños la pérdida de derechos laborales. No quiere explicar el aumento del transporte público, entre otras medidas de ajuste”, añadió. Finalmente, afirmó que mientras el presidente Milei “exige que el Congreso de la Nación sesione y apruebe sus proyectos”, los diputados de La Libertad avanza de la provincia se niegan a sesionar. En el caso del bloque radical y el PRO no quieren bajar al recinto para no exponer públicamente sus propias contradicciones. Han perdido la brújula. Están con Milei pero no quieren que la sociedad, ni sus afiliados se enteren”, finalizó.