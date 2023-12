Copacci: «DNU es realmente peligroso»

“Cuando un presidente manda un DNU con 336 artículos es pretender modificar el sistema argentino mediante un decreto. El DNU cuando el presidente lo envía al Congreso y cuando por el motivo que fuera no lo trata, sigue vigente”, explicó la senadora para detallar su preocupación. En este sentido, dio detalles en torno a cómo es el trámite legislativo para que el decreto sea analizado por el Congreso. “EL DNU debe ingresar a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero lo cierto es que no está constituida y no hay forma de que nos echen la culpa a nosotros (Legisladores del Frente de Todos) porque es potestad de los presidentes de ambas cámaras constituirla”, dijo.

Vigencia

Mientras aún se discute la conformación de la comisión, Corpacci advirtió que “en un par de días, el DNU va a estar vigente”, lo que significará que el Gobierno nacional “va a poder vender las empresas del Estado y hacer las modificaciones que propone a las leyes laborales. “Cuando el DNU se trate en el Congreso ya va a ser tarde”, dijo.

Más adelante, la legisladora planteó cuál es la diferencia entre el DNU y la ley que se envió al Congreso. “La ley ómnibus tiene cosas graves como delegar potestades legislativas al Ejecutivo por dos años con la posibilidad de prorrogar dos años más. Eso es básicamente arruinar el Congreso. Es preocupante pero es un proyecto de ley que va a entrar al Congreso y se lo discutirá entre todos. Pero el DNU no”, dijo.

“Al proyecto lo discutiremos en el Congreso y cada uno se hará cargo de lo que vota. Es distinto lo del DNU porque no se puede modificar una coma. O se aprueba o rechaza y esto también nos pone en una situación de que ‘si lo rechazamos, obstaculizamos al nuevo gobierno’. En cambio, el proyecto podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas y en otras no”, añadió.

Además, Corpacci cuestionó que ni siquiera el decreto haya entrado al Congreso para su análisis. “Nosotros no tenemos ninguna herramienta, porque si no llega al Congreso no lo podemos frenar, ni aprobar. Podemos expresarnos en los medios o en las cámaras, pero nada más porque ni siquiera entró el Congreso”, dijo.

Por otra parte, Corpacci destacó que todos los gobernadores plantean una postura “dialoguista” con el Gobierno nacional. “Ninguno de los gobernadores planteó que no se pueda dialogar. De hecho, todos fueron a la reunión llamada por el presidente, lo que no hay es dialogo por parte del Ejecutivo. Uno no puede dialogar con algo que no llegó al Congreso y cuando no hay voluntad ni siquiera de constituir la Comisión de Bicameral. Hoy, estamos discutiendo en la calle y no en el Congreso”, manifestó.

Posteriormente, cuestionó que el presidente acuse a los legisladores de que “quieren coimas” para aprobar el DNU. En ese sentido, afirmó que sus dichos “son muy preocupantes” y que pidió a Milei que “haga la denuncia en la Justicia como corresponde”.

Finamente, Corpacci le dejó un mensaje al Gobierno nacional al sostener que en las elecciones “la sociedad le dio el aval de ser gobierno, pero nunca le dio el aval de atropellar las instituciones y la democracia”.

Andrada calificó como «inviable» la ley ómnibus

Mediante una serie de posteos en la red social X, el senador nacional Guillermo Andrada, cuestionó el proyecto de la ley «ómnibus» presentado por el Gobierno de Javier Milei en el Congreso, a la que calificó como «inviable» en algunos de sus artículos.

«Pasó Luis XIV de Francia y dice que es demasiado», fue la primera de sus publicaciones, apenas conocida la propuesta parlamentaria que pide otorgar potestades legislativas al Ejecutivo nacional.

Posteriormente, fue más enfático contra la iniciativa. «El proyecto de ley ómnibus castiga considerando ‘reunión o manifestación, a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas’. Estamos a minutos de la creacion del Ministerio de la Verdad de George Orwell en ‘1984’», dijo el legislador en torno a uno de los artículos vinculados al Código Penal y a la sanción de protestas. «La victimización como pantalla al fracaso de una propuesta inviable», añadió más adelante.

En su último posteo vinculado al tema, el senador cuestiona la política económica del Gobierno libertario al señalar: «Dejan de lado priorizar el autoabastecimiento y lograr soberanía energética, por darle más rentabilidad a empresas. Agregan fragilidad a nuestra matriz productiva por los vaivenes de los precios ínternacionales que no los frena nada».