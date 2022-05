SUS LICENCIAS NO TIENEN VENCIMIENTO

Actualmente, los diputados del oficialismo se encuentran al frente de los Ministerios de Minería y de Seguridad.

A pesar de que ya se inició el período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, la situación de los diputados Marcelo Murúa y Gustavo Aguirre, que pidieron licencias para asumir al frente de los Ministerios de Minería y Seguridad, sigue sin tener novedades. Mañana se concretará la primera sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, luego de la Asamblea del 1° de Mayo. Sin embargo, en la ocasión, solo se definirá fecha y hora para las próximas sesiones. Sobre la situación de Murúa y Aguirre, desde el bloque oficialista se informó que la licencia aprobada por el pleno de la Cámara a finales del año pasado, no tiene fecha de vencimiento estipulada, por lo que los legisladores no están obligados a definir su situación en forma inmediata.

Sin embargo, indicaron que esperan que se resuelva en un tiempo prudencial. Según informaron desde la Cámara de Diputados, la decisión de volver al cuerpo o renunciar y seguir al frente de los Ministerios es pura y exclusivamente de Murúa y Aguirre, quienes lo deberán definir con el gobernador Raúl Jalil. Mientras tanto y si bien la Cámara de Diputados está funcionando con 39 miembros, el oficialismo no tiene inconvenientes para imponer su voluntad en cada una de los votaciones del cuerpo. Es que el bloque oficialista actualmente cuenta con 22 miembros (sin Murúa y Aguirre), un diputado más que el quórum de 21 legisladores necesarios para dar inicio a una sesión. Por su parte, el bloque de Juntos por el Cambio cuenta con 15 diputados (13 de la UCR y dos del PRO). Aparte, forman parte de la Cámara los bloques unipersonales de Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y Marina Andrada (Consenso Federal). Si Aguirre y Marcelo Murúa continúan en sus cargos, en Diputados debería correr la lista. En ese escenario, la banca sería para Damián Brizuela, ya que fue el Nº 13 en la lista de Diputados y en diciembre ingresaron hasta Stella Nieva, que ocupaba el lugar Nº 12. Brizuela es un dirigente del peronismo que responde a la senadora nacional Lucía Corpacci. Fue representante en el Parlasur. En caso de que exista otra vacante le correspondería a Fabricio Bustamante, un dirigente de Capayán que responde al Frente Renovador y que iba en el lugar 15.

Antecedente En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados desarrollada el 14 de diciembre del año pasado, el cuerpo aprobó las licencias sin goce de dieta para los diputados oficialistas Marcelo Murúa y Gustavo Aguirre, a apenas una semana de asumir sus bancas. En el caso de Murúa, la licencia fue para hacerse cargo del Ministerio de Minería, luego de que Fernanda Ávila fuera designada como secretaria de Minería de la Nación. En el caso de Aguirre, el legislador retornó al Ministerio de Seguridad por expreso pedido del Gobernador. La licencia de ambos diputados se hizo efectiva a partir del 20 de diciembre y en las notas presentadas por los legisladores no se estableció el plazo que estarán fuera del Poder Legislativo.

Esto ocasionó la crítica de los diputados opositores, quienes expresaron su preocupación de que la Cámara no funcione con la totalidad de sus miembros. Sin embargo, en esa oportunidad, desde el oficialismo indicaron que la situación de Murúa y Aguirre no es nueva para la Cámara, ya que existen antecedentes de casos similares y que podrían volver en cualquier momento siempre y cuando no terminen su mandato. Días atrás, desde el Frente Renovador de Catamarca, fuerza política que integra el Frente de Todos local, se pidió que se defina la situación de los diputados Aguirre y Murúa. El planteo lo realizó el exsenador por Paclín Marcelo Cordero, presidente del espacio que conduce Sergio Massa a nivel nacional.

Fuente: El Chasqui Digital