La cantante llama la atención por el color de sus ojos, el derecho, marrón, el izquierdo, celeste. En una entrevista con un medio español contó por qué.

Si hay algo que sabe hacer Nathy Peluso es llamar la atención: con su vestimenta, con sus juegos de palabras, con su camaleónica capacidad de surfear todos los ritmos musicales, y ahora, también, por sus llamativos ojos.

A veces, son marrones; otras, tiene un ojo marrón y otro celeste. Cuando esta característica se vio por primera vez en ella, los fans inmediatamente creyeron que usaba lentes de contacto para cambiar su estética por alguna decisión artística. De hecho, en las redes fueron bautizados como “ojos locos”.

Otra explicación que hallaron es la heterocromía, una condición en los ojos en la que los iris son de diferente color. También puede afectar también a la piel y el cabello, aunque es mayormente común en los ojos.

Sin embargo, Nathy reveló el verdadero motivo, que no es ninguno de los anteriores. Lo contó en el programa español “El Hormiguero”: “Mira, yo te soy sincera… cuando me da un disgusto… PUM. No lo puedo controlar” aseguró la cantante entre risas quien le dejó a sus entrevistador acercarse a comprobar que no eran lentes de contacto.

La artista oriunda de Luján explicó que desde siempre sus ojos cambian de color sin razón: a veces ambos se ven color marrón y a veces un ojo se ve en tonalidades verdes y celestes. “Obviamente le saco provecho porque es hermoso”, confesó.

