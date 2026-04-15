El Gobierno de Catamarca resolvió integrar el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos dentro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en una decisión que expresa una definición política clara de ordenar el sistema y alinearlo con el nuevo mundo del trabajo.

Durante años, la educación y el trabajo -incluyendo el área de recursos humanos- funcionaron como sistemas separados, con lógicas distintas y sin coordinación efectiva, lo que generaba demoras administrativas, dilaciones y superposición de esfuerzos, afectando la capacidad de dar respuestas a tiempo.

Está integración de Trabajo al Ministerio de Educación apunta a superar esa fragmentación y avanzar hacia un sistema único que acompañe a cada catamarqueño desde su formación hasta su inserción laboral.

“Unificamos responsabilidades para terminar con la dispersión y construir un esquema más ágil, con claridad en la conducción y orientado a resultados”, sostuvo el ministro de Gobierno, Alberto Natella.

El nuevo esquema se vincula directamente con los sectores productivos estratégicos de la provincia (minería, turismo y producción agropecuaria), consolidando una visión de desarrollo con empleo, arraigo y movilidad social. En ese marco, la educación se posiciona como una herramienta central para el crecimiento provincial y el fortalecimiento del federalismo productivo.

Además, se impulsa el Plan Cumbre “Llegamos más alto con educación”, enfocado en mejorar la alfabetización y la enseñanza de la matemática, junto con un programa de becas en articulación con la Universidad Siglo 21.

“Esta decisión también es para quienes sostienen el sistema educativo todos los días: buscamos simplificar procesos, dar respuestas más rápidas y estar a la altura de ese compromiso”, agregó el ministro.

El Gobierno aclaró que la integración no implica pérdida de jerarquía del área educativa, que mantendrá rango ministerial, y que el proceso se llevará adelante con participación de los actores del sistema, pero con una conducción política firme: ordenar para crecer y formar para producir.