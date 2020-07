Murió Juan Carlos Ricci, actor de Los Simuladores

25 julio, 2020 16:59

El recordado actor Juan Carlos Ricci trabajó en las dos temporadas de la exitosa serie Los Simuladores. Su familia y amigos lo despidieron.

Este sábado se conoció el fallecimiento de uno de los actores de la recordada serie Los Simuladores. Se trata de Juan Carlos Ricci, un actor que dejó su huella en esta serie y en numerosas producciones argentinas.

En la ficción creada por Damian Szifrón, el actor interpretaba a Arturo Gaona y era un colaborador del grupo que integraban los cuatro protagonistas: Mario Santos (Federico D’Elía), Emilio Ravenna (Diego Peretti), Pablo Lamponne (Alejandro Fiore) y Gabriel Medina (Martín Seefeld). También integraba la Brigada B que realizaba operativos de menor importancia.

Su colega y compañero de elenco, Federico D’Elia lo despidió con un emotivo mensaje: “Sorpresivamente nos dejó el Flaco Ricci , no se dan una idea la tristeza que me produce, era casi un hermano para mi viejo. Y esta cuarentena de mierda no nos permite despedirlo como se merece…beso grande a Graciela y a Leandro. Se te va a extrañar Flaquito!”.

El actor y director fue parte de series argentinas como Amor mío, Hombres de honor, Mi familia es un dibujo y Mujeres Asesinas, entre otras. En el cine formó parte de filmes como Un año sin amor, Tacos altos, Gracias por el fuego, Sentimental, Paño verde, Los Superagentes contra todos, Perros de la noche, Héroes y demonios, entre otros.

Juan Carlos Ricci integraba la Comisión Directiva de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) y además fue dirigente de la Asociación Argentina de Actores. Este sábado comunicó su fallecimiento y envió sus condolencias a esposa Graciela y a su hijo Leadro.

“Nuestras sentidas condolencias a su esposa Graciela, su hijo Leandro, familiares, amistades y a quienes compartieron el trabajo con él, acompañándolos en este duro momento”, escribieron desde la Asociación Argentina de Actores.

