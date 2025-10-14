Un grupo de mujeres emprendedoras de la localidad de Los Altos visitó el Ministerio de Desarrollo Productivo con el objetivo de profundizar sus conocimientos en el sector textil.

El Ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, recibió a un grupo de 17 mujeres emprendedoras de la localidad de Los Altos, quienes realizaron una visita al Ministerio con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en el sector textil. Este encuentro se enmarca en el esfuerzo por impulsar la creación de cooperativas que permitan a estas emprendedoras crecer y progresar en su actividad principal, que es la costura.

Las mujeres (miembros de un grupo de 40 personas) iniciaron su labor en un centro de capacitación de corte y confección impulsado de manera local por la actual gestión de la Municipalidad de Los Altos, y actualmente continúan trabajando convirtiendo el espacio en un taller de costura.

En este importante encuentro las emprendedoras expresaron su interés en asociarse en una cooperativa para mejorar su situación económica y la de sus familias. Durante la reunión, el Ministro Zeballos estuvo acompañado por la Secretaria de Tecnología Aplicada y el Director de Industrias 4.0, quienes pusieron a disposición su equipo de trabajo para colaborar con este ambicioso proyecto.

Como parte de su visita, el grupo tuvo la oportunidad de recorrer dos industrias clave en el ámbito textil de la provincia: RA Intertrading (una empresa destacada en la confección de ropa deportiva) y Tex Andes (fábrica que maneja la cadena completa de hilandería, tejeduría y confección de prendas con lanas de llama, oveja y otras fibras). Esta experiencia les permitirá adquirir conocimientos prácticos y establecer contactos valiosos en la industria, contribuyendo así a su desarrollo profesional y al fortalecimiento de su proyecto cooperativo.

El Ministerio de Desarrollo Productivo reafirma su compromiso con la promoción del emprendimiento y la inclusión económica de las mujeres en el sector productivo, y continuará brindando apoyo a iniciativas que busquen mejorar la calidad de vida de las familias en nuestra comunidad.