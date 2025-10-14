El Móvil de Documentación Rápida sigue recorriendo los barrios y localidades catamarqueñas

Buscando acercar los organismos del Estado a cada uno de los vecinos de la Capital y el interior provincial, el Registro Civil Catamarca continúa desarrollando los Operativos del Móvil de Documentación Rápida, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los principales trámites de identificación.

En esta nueva etapa, los operativos se llevarán a cabo en los siguientes puntos y horarios:

-Martes 14 de octubre, de 16 a 19 horas en Plaza Dr. Carlos Malbrán (Av. Manuel Navarro y Ricardo Rojas)

-Jueves 16 de octubre, de 17 a 20 horas en Plaza Villa Cubas

-Viernes 17 de octubre, de 16 a 19 horas en Plaza Construir Sueños – B° 26 Viviendas Norte (España y Los Lapachos)

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar los siguientes trámites de documentación, conforme a las tarifas vigentes establecidas por el RENAPER:

-Nuevo DNI (todas las edades): $7.500
-Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500
-DNI para extranjeros: $14.000
-Pasaporte común: $70.000

Estos operativos forman parte de una política pública sostenida del Gobierno Provincial, que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.

