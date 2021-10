La policía dio a conocer que un sinnúmero de siniestros viales se produjeron el

viernes, sábado y domingo, en el “fin de semana XXL”.

El más grave se produjo cerca de la medianoche del sábado en Los Altos, cuando un

motociclista perdió la vida tras cortarse la yugular con una botella durante un derrape.

En este sentido, fuentes policiales precisaron que a las 23 horas en la Ruta Provincial

N° 27 del departamento Los Altos, se registró el siniestro vial que tuvo como

desafortunado protagonista a Mario Alexander Ovejero (33).

El hombre circulaba en una motocicleta Gilera Smash 110cc dominio A003XQZ de

color rojo, cuando por razones que son materia de investigación, perdió el control del

rodado y cayó a la cinta asfáltica.

Testigos del lamentable hecho indicaron que la herida en el cuello fue el resultante de

una botella que el hombre llevaba y durante el siniestro voló causando la fatalidad.

El conductor del rodado perdió la vida a causa de estas graves heridas y trabajaron

en el lugar efectivos de la Comisaría Departamental Los Altos y Peritos de la

Dirección General Criminalística bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en

turno.

Vuelco

Por otra parte, las mismas fuentes dieron a conocer que a las 3:55 de la madrugada

de ayer, en la Ruta Provincial Nº 106, antes de llegar a la rotonda de la Quebrada de

Moreira y Banda de Varela, se registró otro siniestro vial.

En esta oportunidad, Juan Manuel Dalmaira (40), quien circulaba a bordo de un

automóvil Citroën C4 blanco, por razones que se tratan de establecer perdió el

control del rodado volcando al costado de la ruta.

Como consecuencia del siniestro, solo se registraron daños materiales, por lo que en

el lugar trabajaron efectivos de la Sub Comisaría de Banda de Varela y sumariantes

del Precinto Judicial N°3.

Estacionado

A su vez, el sábado a las 16:10 horas por requerimiento del Sistema de Atención de

Emergencias (SAE 911), efectivos de la Comisaría Sexta se hicieron presentes en

avenida Ortiz de Ocampo, donde se registró otro siniestro vial.

Antonella Zalazar (20), quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave

110c.c., dominio 026 JMG, de color bordó, e iba en compañía de Araceli Anabel

Zalazar (24); por razones que se tratan de establecer, chocó con un automóvil

Citroën C4 gris, dominio JOI 538, propiedad de David Darío Zaffe (43) que se

encontraba estacionado en el lugar.

A raíz del siniestro, las mujeres sufrieron lesiones y fueron trasladadas al Hospital

San Juan Bautista en un vehículo particular. En el lugar, trabajaron Sumariantes de la

Unidad Judicial N° 6.

Choque en Sumalao

A las 21:20 de la noche del sábado, efectivos de la Comisaría de Sumalao,

departamento Valle Viejo, se constituyeron en avenida circunvalación, donde se

produjo un siniestro vial (foto).

Cesar Martin Herrera (25), que iba al mando de una motocicleta Brava 110cc de color

negro, dominio 721-LET; por razones que se investigan colisionó a tres ciclistas que

circulaban por el lugar, Rosa Argentina Herrera (50), José Alejandro Montoya (31) y

Herrera Juana Inés (47).

A raíz del siniestro, los ciclistas resultaron con lesiones varias por lo que debieron ser

asistidos por facultativos médicos del Same, por lo que intervinieron personal de la

Unidad Judicial N° 10.

Intensificarán los controles

Luego de la seguidilla de siniestros viales en todo el territorio provincial, desde el

Ministerio de Seguridad junto a la policía de la provincia y todas su áreas, informaron

que intensificarán los operativo vehiculares a los fines de disminuir posibles

accidentes y hacer regir el cumplimiento de la ley nacional de tránsito .

Los controles vehiculares se llevaron a cabo desde ayer, extendiéndose hasta la

jornada de hoy (feriado) y estarán ubicados en los principales corredores y casco

céntrico como así también en distintos puntos del Valle Central .

Ante esta situación, se solicita a la ciudadanía en general cumplir con todas las

normas, y circular con la documentación correspondiente, y de esta manera, evitar

contratiempos.

