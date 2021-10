En la provincia de Catamarca son varias las empresas que desarrollan proyectos

referidos al Litio, por lo que nuestro territorio es considerado de gran importancia para

los inversores, quienes buscan aportar para el crecimiento del sector, ya sea desde

cero o invertir en proyectos que ya se encuentran en marcha.

De acuerdo a lo que pública www.miningpress.com y lo cual califica como un

“bombazo”, es que la empresa China Zijin Mining Group Co Ltd comprará la

canadiense Neo Lithium Corp por un importe total en efectivo de 960 millones de

dólares canadienses (US$ 770 millones). Esto fue dado a conocer por ambas

empresas.

El interés local sobre lo que sería esta posible compra radica, según el mismo sitio

especializado, la minera objeto de la compra venta es propietaria del proyecto Tres

Quebradas (3Q) radicado en nuestra provincia y donde se construye un complejo

para la explotación de salmueras de litio. Además, señala que a 3Q le resta obtener

DIA y pasar por Audiencia Pública.

Neo Lithium dijo, según la publicación, que el acuerdo ha sido aprobado por

unanimidad por la junta.

En agosto pasado Zijin, una importante minera de oro y cobre, dijo que su plan sobre

litio y otros minerales de nueva energía se encontraba en una etapa de planificación

estratégica preliminar sin un plazo detallado ni proyectos específicos todavía.

Consultado sobre este anuncio, Tomás de Pablo, presidente de Liex (3Q), puntualizó

que “Liex continúa operando el proyecto con el mismo grupo local con el cual tiene al

día de hoy”.

Según Neo Lithium, 3Q se destaca entre los activos de litio de clase mundial en las

tres principales métricas como ser estar entre los 5 depósitos de salmuera de litio

más grandes del mundo, los 3 grados de salmuera de litio más altos del mundo y las

impurezas combinadas de sulfato y magnesio más bajas del mundo.

Además, destacan que los resultados de la SLP muestran un VAN después de

impuestos del 8% de más de US $ 1,100 millones y 50% de la TIR y que la misma

está ubicado en el triángulo del litio, donde se produce más del 40% del litio global.

En la misma publicación del sitio web, se remarca que Neo Lithium controla el 100%

del proyecto y la cuenca del salar; que no hay habitantes ni comunidades aborígenes

en la zona; y que cuenta con todos los permisos de las autoridades para la

construcción.

El anuncio

Se debe referir, que el anuncio se produce después de que el mes pasado el

fabricante chino de baterías Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL)

acordara adquirir Millennial Lithium Corp de Canadá en un acuerdo en efectivo por

valor de C $ 376,8 millones ($ 302,33 millones). El año pasado, CATL también

compró más de 10 millones de acciones de Neo Lithium Corp y se convirtió en el

tercer mayor accionista de la compañía.

