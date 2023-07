El precandidato a intendente de la Capital, Francisco Monti (JPC-Gana Catamarca), apuntó contra el intendente Gustavo Saadi por sus dichos en torno al supuesto acuerdo de unidad y recordó que el Gobierno «desde 2020 promete un gran Polo de Salud en terrenos que le compraron al Obispado». «El supuesto acuerdo entre Raúl Jalil y Gustavo Saadi es una notable mentira. Es de baja escala moral utilizar la principal demanda de la gente por una mejor atención de salud pública para intentar explicar un cierre de listas del oficialismo. En rigor, la discusión giró en torno a dos o tres diputados provinciales y quién los apadrinaba. Es muy poco creíble que ese sábado, en víspera del cierre de listas, hayan elaborado un proyecto de presupuesto sobre hospitales», cuestionó Monti. Fiscales que complican Para el actual diputado nacional, «la mentira es evidente a partir de que desde 2020 Jalil viene anunciando un Polo de Salud en terrenos que se adquirieron al Obispado de Catamarca, y sobre lo cual no se ha ejecutado absolutamente nada». «De hecho, en anteriores presupuestos estuvo previsto el Polo de Salud y no se avanzó jamás. Resultaría iluso creer que Jalil va a generar competencia a sus empresas de salud en el Valle Central», disparó. «Saadi no desconoce esta realidad. Fue secretario de gobierno de Jalil, ministro de Lucía Corpacci e intendente en todo este tiempo en que el deterioro del sistema de salud ha generado estragos en la población. Nosotros vamos a poner como eje central recuperar la salud pública, como se hizo décadas atrás con el Hospital San Juan y en los 2000 con la Maternidad, integrando la atención primaria de salud municipal a los centros de atención intermedia y al hospital central, con buena infraestructura, insumos y personal jerarquizado», expresó.