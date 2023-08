Millonaria recomepensa por datos de los asesinos del ministro Rojas

La moción fue aprobada por unanimidad.

Llamadas Google

A pocos días de cumplirse nueve meses del hallazgo del cadáver de Rojas y con la novedad de la audiencia en California para que Google colabore con el caso, su hijo Fernando Rojas advirtió que “se enteró por los medios” de estos nuevos movimientos. Le pidió al fiscal Hugo Costilla -quien tiene expectativas sobre un informe de la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad de la Policía Federal sobre cómo podría haber sido el crimen-, “que sea más humano”.

En una nota con el programa “Mañana Central” de Radio Ancasti, expresó que se anoticiaron “por los medios, porque nosotros desde hace tiempo que no sabemos nada de la causa de parte de la Fiscalía”.

«Desconocemos las medidas. Hay que recordar las oportunidades que la Fiscalía ha concurrido a la casa de mi papá y nosotros no sabíamos” cuestionó y reclamó: “De las pericias psicológicas nos enteramos por los medios. Como parte damnificada, como los hijos de Juan Carlos Rojas, para la Fiscalía número 5 considero que piensa que no lo somos”. “Desconocemos los procedimientos del fiscal Costilla, no digo que están mal, me parece correcto que pida eso en Estados Unidos (los informes a Google).

Lástima que dentro de esos teléfonos que él pide el informe faltarían los del actual ministro de Desarrollo Social (Gonzalo Mascheroni), de los ministros anteriores, también hace falta el de Luis Barrionuevo, el del fiscal Palacios (Laureano), informe del teléfono del Jefe de Homicidios (Tomás Rodríguez), de la ministra de Seguridad (Fabiola Segura)”.

Dijo además que “hay a un montón a los que tienen que pedirle informe de teléfonos a Google, no solo de la familia y del ámbito que lo rodeaba a mi papá”.