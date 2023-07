Con total éxito se realizaron las 1° Jornadas de Gestión de Riesgo y Abordaje Integral de Crisis

Culminaron las 1° Jornadas Provinciales de Gestión de Riesgo y Abordaje Integral de Crisis, que reunió a destacados disertantes de Catamarca y la Nación.

De esta manera, el encuentro contó con la participación de bomberos, brigadistas, personal de Defensa Civil y público en general quienes respondieron a las distintas actividades desarrolladas por la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2023. En este sentido, la multitud presente en el Salón Mayor, en el Patio de las Provincias, o los turistas y residentes que visitaron el sector de seguridad en el predio, pudieron observar cómo se realizan algunas maniobras claves de rescate, como RCP, de Hemilich o cómo brindar primeros auxilios. La comitiva también visitó diversos medios de comunicación para difundir el sentido de las jornadas y capacitar a los receptores. «Se trató de un trabajo muy grande, con un costo operativo muy alto, por eso es justo agradecer a todos los que pusieron su granito de arena para concretar este desafío que se cumplió con creces y nuestra institución está más que orgullosa de los frutos logrados y de las semillas que sembramos en las familias catamarqueñas», indicó Julio Cabur, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca.

Tras agradecer al vicegobernador Rubén Dusso, a la Ministra de Seguridad Fabiola Segura y al intendente de la Capital Gustavo Saadi por la colaboración recibida, Alfredo Gómez integrante de dicha Federación agregó: «gracias la suma de todas estas voluntades se pudo llevar adelante estas jornadas que pudo capacitar a miles de catamarqueños, entre los que asistieron a las charlas y a los que pudimos visitar, porque hay que salir a los lugares a donde está la gente, a los clubes, a las sociedades de fomento para capacitarlos porque todos quieren saber qué hacer en una emergencia pero no siempre tienen tiempo. Gracias a Protección Civil de la Nación, logramos que más de 25 capacitadores pudieran estar a un mismo tiempo enseñando en los distintos lugares y por diferentes medios», destacó.

Para la Directora Nacional de Bomberos Voluntarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carolina Busquier, se trató de una instancia oportuna para mantener charlas con los referentes de las distintas asociaciones, en torno al subsidio nacional que reciben por la Ley 25.054, y al avance logrado con la Ley 27.629, que establece la eximición de tarifas de servicios públicos y contempla un seguro y la devolución del IVA en beneficio de los cuarteles del país.

«Estar preparados, si vivimos en una zona sísmica»

Esteban Chalá, Director Nacional de Protección Civil, fue el encargado de concientizar acerca del rol de los servidores públicos y efectores de la seguridad civil en la emergencia, a través de su charla denominada «Miradas sobre la asistencia humanística». Mediante imágenes, sonidos y el testimonio en primera persona de las distintas misiones de las que participó y coordinó ya sea en catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, desplazamientos por guerras, entre otras, el referente resaltó lo importante de prevenir estos hechos, para estar preparados. «Las zonas sísmicas tiemblan con lo cual en algún momento sabemos que va a pasar, entonces no se trata de preguntarnos si va a suceder o no, sino pensar en cómo nos vamos a preparar y capacitar para hacer a nuestras comunidades resilientes. Los bomberos podemos ser excelentes, la Defensa Civil fuerte para responder, como cada cuerpo que actúa en la emergencia, pero el vecino es el primero que estará al lado, cuando pase algo, entonces la forma inmediata de ayudar depende a lo mejor del vecino que sufrió menos daño y puede dar una mano».

«Protección civil somos todos, porque indefectiblemente cada ciudadano es responsable de poder hacer que su familia sufra un menor daño ante un evento adverso. Entonces, debemos prepararnos y generar un plan familiar, si vivo en una zona sísmica como por ejemplo Catamarca. Y también sostener al personal que trabaja diariamente bajo presión, los equipos de emergencia preparados que, quizás ante un evento masivo como un terremoto, tengan a sus familias afectadas y pese a ello, deban rescatar primero al resto. Por eso debemos ayudar a que estén mejor capacitados y sostenidos socialmente para que puedan hacer un mejor trabajo».

La columna de Cascos Blancos: el voluntariado estatal

Por su parte, Mauro Vivas, actual Director de Operaciones y Logística de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria Cascos Blancos, habló sobre la tarea de la organización con gran inserción mundial y cuya premisa es asistir a poblaciones que han sido afectadas por terremotos, volcanes, inundaciones, guerras, etc. «Nos moviliza a esta provincia la posibilidad de capacitar y profundizar que se debe planificar la respuesta en los distintos niveles de emergencia, especialmente en instituciones que deben actuar de manera integral, con una secuencia de trabajo organizada, con metodologías, con estrategias para dar su respuesta de la mejor manera». En este sentido, Vivas destacó que dicha tarea no solo apunta a bomberos, brigadistas y personal especializado, sino a la sociedad civil: «la columna vertebral de Cascos Blancos es un voluntariado estatal, hay un grupo en Catamarca con vocación, compromiso social, y lo fundamental es que la solidaridad esté organizada porque redunda en mayor beneficio en la ayuda ante un episodio. A veces esa respuesta puede entorpecer un proceso o no llegar a destino, por eso siempre es mejor que la solidaridad pueda organizarse. El Estado debe saber quiénes son esos actores, si hay grupos independientes, se debe escuchar a las comunidades que tienen mucha historia y saberes y sumar a niños y jóvenes que son parte esencial del proceso. Ningún territorio está exento que le pueda pasar un desastre y por eso, hay que estar preparados para saber qué hacer y qué no hacer porque cuando ocurre ya no se puede planificar, eso es previo, y tiene que estar en una planificación de un gobierno». Finalmente invitó a quienes quieran integrar Cascos Blancos, a ingresar al sitio web de la Cancillería Argentina y completar el formulario respectivo.