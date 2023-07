“Con más de 44 por ciento de pobreza, es

evidente que la minería es un negocio para pocos”

Rubén Manzi, precandidato a gobernador por la lista “Hagamos el cambio de nuestras vidas” de Juntos por el Cambio, cuestionó las políticas mineras implementadas por el actual gobierno provincial y consideró que “Catamarca tiene mucha riqueza minera, es decir, una explotación creciente del litio, pero paradojalmente tenemos 44% de pobres. O sea que no debe ser tan buenos los manejos del gobierno de Jalil de los recursos mineros desde el momento en que, lejos de disminuir la pobreza en Catamarca, aumenta”.

“Esos recursos que hoy manejan, por ejemplo, los fideicomisos no se dirigen en forma rápida, asertiva y directa a promocionar, activar y apalancar producciones sustentables que generen no solamente riqueza para la provincia, sino que sean multiplicadores de empleo. Si seguimos así, vamos a ser una provincia rica en minería y pobres en población como somos hoy”, aseguró. “Es evidente que en Catamarca la minería es un negocio para pocos, y no es lo que el relato oficial nos quiere vender”, afirmó el legislador nacional. En tal sentido, señaló que tiene un programa destinado a fortalecer la inversión minera en el territorio provincial, “con especial atención en el cuidado del ambiente, el agua y con una estrategia para generar desarrollo sustentable a partir de los recursos que se generen, con claridad, transparencia e información”.

“Catamarca tiene casi de la mitad de la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza, y si miramos sólo a niños y adolescentes, tenemos que más del 60 por ciento es pobre. Después de doce años de kirchnerismo, debemos decir que, evidentemente, la minería es un negocio de unos pocos en nuestra provincia”, enfatizó. En tal sentido, advirtió que “hoy, los recursos que vienen de la minería, se manejan en forma discrecional, de espaldas a los ciudadanos como ocurre en casi todas las áreas donde se administran recursos que son de los catamarqueños. Mientras tanto, se sigue fomentando desde el Estado el trabajo precario, con sueldos de miseria; ello habla de un gobierno que sólo piensa en enriquecerse a costa del hambre de los catamarqueños”.

“La realidad que vive el catamarqueño, tanto en la Capital como en el interior, dista mucho del relato del gobierno de Jalil; se han tomado decisiones desacertadas, como por ejemplo comprometer la producción de litio a YPF para la producción de baterías sin que haya un compromiso de la empresa de instalar una planta en Catamarca, para generar valor agregado, para crear trabajo, y multiplicar los beneficios para nuestros ciudadanos”, detalló. “Creo que hay una mirada equivocada y necia por parte del gobierno, porque la minería no ha impulsado el cambio de paradigma de la producción local; con una política acertada en producción minera, no tendríamos los niveles de pobreza que tenemos y sí tendríamos un desarrollo de infraestructura turística, por ejemplo”, señaló.

Transparencia, claridad e información

Para Manzi, “el gobierno maneja los recursos de la minería con muy poca transparencia; ocultan información que por ley deberían hacer pública”. Y recordó que, como Diputado Nacional, realizó planteos de Acceso a la Información Pública para tener acceso a los pedimentos que nunca fueron contestados. “Por eso entre nuestras propuestas, además de que vamos a vamos a desarrollar la minería en forma sustentable, con el foco puesto en el cuidado del ambiente; vamos transparentar de la utilización de los recursos”. “Los fideicomisos, que son una buena herramienta, hoy se utilizan discrecionalmente; nosotros vamos a tener un direccionamiento preciso y claro, y sobretodo conocido por toda la comunidad, que hoy no tiene acceso a esa información en forma clara y detallada”, advirtió.

Por último, aseguró que “desde el primer día vamos a trabajar para saldar una gran deuda con la sociedad catamarqueña en general, y en particular con la sociedad de Andalgalá, donde esta forma de actuar de espaldas a la sociedad ha generado profundas heridas en esa comunidad. Es una gran cuenta pendiente sobre la que vamos a trabajar día a día para superar”.