Música

El show de entretiempo del Super Bowl 2021 estará a cargo de The Weeknd.

Sin embargo, Metallica anunció que hará una presentación post partido en el programa de Stephen Colbert, que se emitirá al final del encuentro entre Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs.

El partido se jugará el 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa Bay y la cantidad de público asistente será reducida debido a la pandemia del coronavirus. Se estima que solo podrá utilizarse el 20 por ciento del estadio.

Así anunciaron la noticia en las redes

We’re celebrating the #SuperBowl with our friend @stephenathome on Sunday! Tune in to @colbertlateshow’s “A Late Show: Super Bowl Edition” at 11:35pm EST on CBS to catch our performance. #LSSC #LateShow pic.twitter.com/uis4RaAIyb

— Metallica (@Metallica) February 2, 2021