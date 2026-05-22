La Municipalidad de Paclín llevó adelante en La Higuera la segunda jornada de “Paclín Participa”, una propuesta impulsada por el intendente Eduardo Menecier que busca consolidar espacios de escucha, diálogo y participación ciudadana en cada localidad del departamento.

La iniciativa, que tuvo su primer encuentro en Balcozna de Afuera, forma parte de una línea de gestión orientada a mantener un vínculo directo con los vecinos, promoviendo la participación de la comunidad en temas vinculados al desarrollo y crecimiento de cada localidad.

Durante la jornada, los asistentes pudieron compartir inquietudes, ideas y propuestas en un espacio pensado para fortalecer la cercanía entre el municipio y la comunidad, reafirmando una manera de gestionar basada en la escucha activa y el acompañamiento permanente a los vecinos.

Además, participaron de la jornada la Senadora Departamental por Paclín y miembros del Concejo Deliberante, quienes acompañaron el encuentro con el objetivo de contribuir, desde sus respectivos lugares y funciones, a la búsqueda de soluciones y respuestas para las inquietudes planteadas por la comunidad.

Desde el municipio destacaron que “Paclín Participa” refleja la decisión política de construir una gestión abierta, presente y comprometida con las realidades de cada pueblo, entendiendo que escuchar a la comunidad es fundamental para avanzar en políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades de la gente.

Con este programa, la gestión del intendente Menecier continúa promoviendo acciones que fortalecen la participación ciudadana y el trabajo conjunto como herramientas fundamentales para el desarrollo de Paclín.

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