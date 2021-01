Ayer, en el marco de un amplio operativo policial, se llevó a cabo el despeje de los

alambrados perimetrales que impedían el acceso público al río El Tala. Según se

pudo conocer, notificaron a los presuntos usurpadores sobre el incumplimiento de la

normativa vigente.

Los procedimientos se llevaron a cabo a partir de los informes ambientales llevados a

cabo por la secretaría de Medio Ambiente de la Provincia y otros organismos

públicos, que daban cuenta de la peligrosidad y riesgo vial, hídrico y ambiental, en la

zona ubicada a la vera de la RP N° 4.

De acuerdo a la información oficial emitida por parte del Gobierno Provincial, se

decidió intervenir con la colaboración de la policía de la provincia a realizar las

notificaciones correspondientes a quienes habitan en la zona mencionada y concretar

el despeje y posterior secuestro de elementos de perimetrado ubicados en infracción

a la normativa vigente.

Un factor a tener en cuenta es que esta situación de ocupas ilegales impedía el

acceso de personas a los espacios públicos que son utilizados como balneario

natural, remarcaron.

Los despejes se realizaron en lugares no habitados al momento de la intervención,

añadieron.

Riesgos

Por último señalaron que estas obstaculizaciones, que fueron constatadas en las

actas labradas en el lugar, hablan de riesgo hídrico, por tratarse de sectores

inundables, de riesgo vial, ya que no se respetan las distancias entre banquina y

calzada de la ruta (por ley, no puede haber construcciones); y de riesgo ambiental,

deteriorando el entorno natural, especialmente por la tira de desechos a los ríos

contaminando el agua y produciendo daños irreversibles al recurso hídrico, que son

de propiedad de todos.

De este operativo participaron secretaría de Ambiente, secretaría del Interior, Policía

de la Provincia con sus unidades especiales y Defensa Civil, que trabajaron

articuladamente para llevar a cabo dicha medida.

Relacionado