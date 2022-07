Roberto Gómez, médico con más de 30 años en la profesión, opinó sobre la situación de la salud en la provincia y planteó la necesidad que el gobernador Raúl Jalil preste más atención a las demandas del sector.

“Vemos con mucho dolor lo que está pasando con la salud pública. Ya venimos diciendo que la salud pública en Catamarca está en crisis”, señaló; al tiempo que se solidarizó “especialmente con los colegas pediatras, porque es inconcebible que le pidan al Gobernador hablar y él no lo quiera recibir y mandarles decir que no van a poder cumplir con lo que piden, por lo menos debería escucharlos.

Todos conocemos lo difícil que es vivir con esta inflación en esta Argentina y un médico que recién comienza, o de pocos años, tiene apenas un sueldo de 70 mil pesos”.

“Pero no es solo el salario que reclaman los trabajadores de la salud, reclaman mejores condiciones de trabajo. Repito, no es solo lo salarial, es todo lo que pasa en el mundo de la salud”, advirtió el dirigente radical que preside la línea Morada.

“El gobernador Raúl Jalil debería haber planificado la salud, él es el responsable de decidir si vamos a hacer algo en salud, no sirve de nada crear hospitales en el interior si no tenemos médicos y personal capacitado para atender o no tienen las herramientas que necesitan y no pueden brindar la salud que merecen los catamarqueños. Insisto, no sirve crear hospitales fantasmas”, disparó el excandidato a gobernador por Cambiemos.

Así también, cuestionó el mal manejo de OSEP por parte de Norberto Bazán. “Siempre digo que este es un gobierno de amigos. Si se habla de la obra social, quien estaba a cargo hoy está trabajando con un sueldo de más de 200 mil pesos, y un médico de 25 años de trabajo, jefe en un área, donde tiene responsabilidades médicas, de personas, de llevar adelantes esos servicios, algunos críticos como una Unidad de Terapia Intensiva o una Unidad Coronaria, Diálisis, no llega a los 110 mil pesos mensuales”.

Fuente. El Esquiu