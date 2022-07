SOLICITADA

Que los sueldos de los médicos no pueden aumentarse? pero sin embargo un asesor, que no es uno, SON CIENTOS, sin funciones especificas, sin cumplir horarios, en su mayoría sin siquiera conocer su lugar de trabajo, COBRAN EL DOBLE

Me asusta, me asustan los valores cambiados, la falta de prioridades y sentido crítico o común. Me asusta que nuestros gobernantes sigan mirando para otro lado, me asusta criar hijos en una sociedad como la nuestra donde un asesor de gobierno, muchas veces sin mérito mas que el amiguismo, gane mas que un médico, un maestro o las mismas fuerzas de seguridad.

El mérito no existe, ni tampoco los años de formación y sacrificio. Las escalas de valores están cambiadas. No estamos como estamos gratuitamente, como sociedad SOMOS EL PRODUCTO DE MALAS DECISIONES, de las mentiras que nos obligan a creer.

Eliminemos el plantel de acomodados, parientes y amigos que nada hacen y podremos aumentar el sueldo de los médicos, docentes, empleados de las fuerzas de seguridad, entre otros. Debemos exigir una buena salud pública con médicos bien pagos y hospitales en condiciones, algo que hace mucho tiempo no existe.

Fernando Capdevilla