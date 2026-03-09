Un hecho de extrema violencia generó fuerte conmoción en las últimas horas en Santa Rosa, Valle Viejo, más precisamente en calle Congresal Colombres.

De acuerdo a la información que trascendió, un hombre habría efectuado disparos contra el perro de una vecina, una mujer de apellido Brunello. Lamentablemente, el animal murió en el lugar producto de las heridas.

Tras el aviso a las autoridades, efectivos policiales llegaron al domicilio. En ese momento, el presunto autor —de apellido Cano— decidió atrincherarse dentro de su vivienda para evitar ser detenido.

Luego de un operativo, los uniformados lograron reducir y arrestar al sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia para el avance de la causa.

