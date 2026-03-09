La intendenta Alejandra Benavidez brindará su discurso el 18 de marzo

La Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú se realizará el próximo miércoles 18 de marzo a horas 19 en el salón de Actos de la Escuela Municipal, oportunidad en la que la intendenta Alejandra Benavidez brindará su balance de gestión del periodo 2025 y las proyecciones para el 2026.
Así lo dio a conocer el presidente del Concejo Deliberante Francisco Acosta, quién informó además que la sesión preparatoria tendrá lugar el jueves 12 de marzo en el Concejo Deliberante.
El presidente del cuerpo, junto al vicepresidente Tulio Canil, la concejala Valeria Sobrado y el concejal Néstor Noblega, mantuvieron una reunión con la intendenta para acordar detalles de lo que será el acto de apertura, además manifestaron su deseo de seguir trabajando en conjunto este año en acciones que beneficien a los vecinos del departamento.
Además, hicieron un balance de las acciones desarrolladas en conjunto recientemente como el programa Vuelta al Cole que estuvo a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio, brindando cortes de cabello gratuito a los niños en edad escolar y contó con el acompañamiento de personal del Área Programática N°2 que brindó la posibilidad de completar calendario de vacunación, también sumó a los concejales con la entrega de útiles escolares a los niños que asistieron a estas jornadas.