José Varela y Ana Valeria Barros, padres que esperaban ansiosos la llegada de su

tercer hijo, a quien le habían escogido como nombre Félix Alberto Varela,

renovaron su pedido de justicia ante un supuesto caso de mala praxis en la

Maternidad Provincial.

En diciembre del año pasado, la mujer que cursaba 37 semanas de gestación se

realizó las últimas dos ecografías de manera particular en un centro de diagnóstico

por imágenes, debido a que los trabajadores de la salud de la Maternidad se

encontraban de paro por un conflicto salarial.

El 7 de diciembre, el doctor Giménez, especialista en imágenes, en su último

informe advirtió que Barros se debía realizar una cesárea con urgencia, debido a

que el bebé pesaba alrededor de 4,400 kg.

Pese a la recomendación alertada por el profesional, en la Maternidad se negaron

y le ofrecieron fecha para una semana después.

El 11 de diciembre la mujer sintió un fuerte dolor en la zona abdominal y su pareja

la llevó a la Maternidad. Allí, en la sala del quirófano, donde le iban a practicar una

cesárea, los médicos que la asistieron le informaron que el bebé estaba sin vida.

Barros, que estaba consciente, escuchó que los profesionales decían que había

fallecido 24 horas antes.

En medio del dolor y la angustia, realizaron una denuncia penal en la Unidad

Judicial Nº3 contra las médicas, entre ellas la doctora Fantini, quien -según

indicaron- fue quien revisó a Barros y se negó a realizarle la cesárea de urgencia.

La causa es investigada por el fiscal de Instrucción N°3 Federico Maturano. Hoy, a

un mes del fatídico hecho, la investigación parece no avanzar pese a la feria

judicial. Los padres reclaman que hasta la fecha no tuvieron novedades de la

Justicia.

“Mañana (por hoy) se va a cumplir un mes y no tengo novedades, no puedo

esperar. ¿Cuántos hijos van a seguir matando y ellos van a seguir con esto?”,

expresó José a El Esquiú.com.

“El doctor Maturano nunca nos llamó. Desconozco si habrá llamado a declarar a la

ginecóloga, no sabemos nada. Lo voy a buscar y nos dicen que están de feria y

que esperemos hasta después del 15 de febrero. No puedo esperar, a mi hijo lo

mataron. Mi mujer está hecha pedazos. No encontramos consuelo”, indicó. Varela

comentó que cuentan con el patrocinio legal del abogado Orlando del Señor

Barrientos.

Marcha

José aseguró que busca llevar el proceso de manera pacífica, pero ante la

incertidumbre de la investigación, se siente desbordado. En razón de ello, no

descartó la posibilidad de realizar marchas para alzar su pedido de justicia.

“No quiero que en Catamarca haya más hijos perdidos por culpa de la gente que

trabaja ahí. La verdad, estoy muy dolido, no encuentro sentido. ¿Quién me

devuelve la vida de mi hijo?”, expresó sollozante.

Misa

A un mes del fallecimiento, los padres asistirán a misa en la iglesia de Santa Rosa

para pedir por el descanso de su hijo.