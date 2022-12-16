Un total de 63 artistas y emprendedores locales, individuales y grupales divididos en 16 categorías, fueron beneficiados con montos desde $70.000 (pesos setenta mil) hasta $300.000 (pesos trescientos mil) a través del Programa de Reactivación Cultural «Mi Capital es Cultura» dependiente de la Dirección General de Cultura de la Capital.
En esta segunda convocatoria que tuvo más de 300 inscriptos, el municipio destinó $5.000.000 (pesos cinco millones) en aportes no reintegrables para el financiamiento de proyectos, con el objetivo de apoyar a los emprendimientos creativos de la ciudad de San Fernando del Valle, estimulando la producción de bienes y servicios culturales y contribuyendo a la promoción de la sostenibilidad de mencionadas propuestas.
El acto oficial para la entrega de mencionados premios se llevará a cabo el día martes 27 de diciembre a las 20 horas, en el Complejo Cultural Urbano Girardi, con la presencia del intendente Gustavo Saadi.
Lista de ganadores: https://bit.ly/3uWcq0R
Categoría: ARTES ESCÉNICAS: TEATRO
– PÉREZ SILVIA BEATRIZ – “CUENTOS DIVERSOS
– OREFICE CLAUDIA MARÍA ALEJANDRA – “FELIPE, EL QUIJOTE DE LOS ANDES”
– NIEVA HÉCTOR NAHUEL – “EXTRAVIADO”
– LUCERO ALESSANDRO LOURDES JAZMIN – “MOSTRITO”
Categoría: ARTES ESCÉNICAS: TITERES.
-CASTRO ROXANA ELIZABETH – “PAJARI…TOTITES”
– ABACA GUILLERMO FEDERICO – “SOÑOCK ALFARERO”
-ZALAZAR PEDRO JAVIER – “PALLAY, FESTIVAL DE TITERES ANDINO”
-GUROVICH PABLO DANIEL – “EL MARAVILLOSO UNIVERSO DE LOS TITERES EN APANE”
Categoría: ARTES ESCÉNICAS: CIRCO SOCIAL.
– MORALES JULIO SEBASTIAN – “DESIERTO CIRCO”
– CALBIÑO JOSÉ LUIS – “RECIRCAR”
– CASO GISELA MARIA – “LA RISA Y LA ALEGRIA UNA BUENA MEDICINA (PARTE 2)”
– BANDEO ANGELES MICHELLE DENISSE – “MAGA RITMICA BLANCA”
Categoría: DANZA.
– PAILLACAN OCAMPO RAYEN LAURA – “FUSIONANTE”
– TOLEDO VIVIANA ESTHER – “TU PORTAL MILONGUERO”
– REINOSO CESAR PAULO – “INTEGRACIÓN ARTISTICA SOCIAL”
– VELARDEZ CARLOS HUGO – “TRANS JAZZ-TANGO (3X4)”
Categoría: AUDIOVISUAL: DOCUMENTAL.
– PEDROUZO MAURICIO – “DISFRUTEMOS EL RIO SIN BASURA”
– PAEZ JORGE ALEJANDRO – “TRADER GOD, ASCENSO Y CAIDA DE ADHEMAR CAPITAL”
Categoría: AUDIOVISUAL: FICCIÓN
– DIACO FABRICIO ADRIAN – “EL PUEBLO DE LA QUEBRADA”
Categoría: MÚSICA: COMPOSICIÓN.
– AYALA CABRERA NATALIA ROMINA – “CANTO AL BARRO”
– ÁLVAREZ PARMA MARÍA BELEN – “GIRA CESALPINA”
– ORTIZ CALDERON CRISTIAN MATIAS – “SESIÓN EN VIVO BRUJAS DEL VALLE EN ROMAPHONIC”
– AHUMADA JUAN PABLO – “VIBRACIONES ANCESTRALES”
– CORONEL EMILIO – “LOS PEREGRINOS DEL SOL”
– IBARRA ANA CAROLINA «MANOS»
-SANTILLAN FRANCISCO IGNACIO «FRAN SANTILLAN»
Categoría: MÚSICA: INTERPRETACIÓN.
– LLAMAS ROSSI JORGE ARMANDO – “DNI ROCK”
– LUNA ALDO ALEJANDRO – “SONIDOS ANCESTRALES”
– DEL NERO FERNANDO “MÚSICA BRASILERA”
– ARGAÑARAZ EDUARDO JAVIER – “OPERA EN EL TEATRO Y EN TU BARRIO”
– QUINTEROS MARÍA EMILCE – “LA OSCURIDAD, CON ROSTRO DE MUJER”
– MARTINEZ ARIEL ENRIQUE «FOLKLORE CATAMARQUEÑO Y POPULAR»
– SUÁREZ DE LA MOTA NICOLÁS LEANDRO «RELIEVES»
Categoría: DISEÑO ARTESANIA: CERÁMICA
– FLORES OSEAS JOEL – “INTERVENCIÓN URBANA EN CERÁMICA”
– GUITIAN RAFAEL FERNANDO – “RURU YACHAY”
– GOULU ANA SOFÍA – “OYERA A LA OLLA”
– ALBARRACÍN FLORENCIA GUADALUPE – “CERAMIK-ANDO”
Categoría: DISEÑO ARTESANIA: DISEÑO TEXTIL
– MEDINA GABRIELA DEL CARMEN – “CREACIONES LA PABLA”
– FABRIZIO DEBORA REBECA – “HILACHAS DE COLORES”
– REINOSO RUTH JENNIFER – “TALLER DE HILADO A MANO CON HUSO Y RUECA CON LANA DE OVEJA, Y FIBRA DE LLAMA Y VICUÑA”
– NARESE MONAYAR FABIANA PATRICIA – “FN – REMERAS PERSONALIZADAS”
Categoría: DISEÑO ARTESANIA: ORFEBRERIA.
– GÁLVEZ LEONARDO DAVID – “PLATERÍA CRIOLLA GALVEZ”
– PIEDRASANTA NADIA ELI – “CREAR PARA BRINDAR”
– NEGRI MARÍA LETICIA – “TALLER DE MICRO FUNDICIÓN”
– CORREA CARLOS DAVID – “PLATERIA CRIOLLA”
Categoría: LETRAS AUTOR
– PEREA JORGE ALBERTO – “SEPTIEMBRE DEL 55: LA HORA DE LA REVANCHA DEL ANTIPERONISMO CATAMARQUEÑO”.
– SARQUIS CELIA BEATRIZ – “CUENTOS PARA CELINA”
– TIRABOSCHI MARÍA JULIA – “PROGRAMACIÓN PERVERSA”
Categoría: PINTURA/GRABADO
– OVEJERO ISMAEL DAMIAN OSVALDO – “TALLER DE MURALISMO”
– ZELARAYAN MARCOS EZEQUIEL – “GRABANDO LA CIUDAD”
– SARMIENTO DANIEL FERNANDO – “CONSOLIDACION DE LOS PROCESOS CREATIVOS EN EL PLANO DE LA PINTURA”
– FERRE ZURITA PAULA – “PINTAMOS LA FLORA Y FAUNA AUTOCTONAS DE NUESTRA PROVINCIA”
Categoría: ESCULTURA
– PERNASETTI, MARÍA CRISTINA – “ESTUDIO ARTE SIEMPREVIVAS”
– MALTESE NORA SUSANA – “CRECER”
– VILLAROEL NOELIA CELESTE – “PACTO DE MI TIERRA”
– ROLDAN DARIO SEBASTIAN – “AVES DEL VALLE”
Categoría: FOTOGRAFÍA
– GONZÁLEZ FABIÁN DANIEL HECTOR – “ARQUITECTURA ANTIGUA DE CATAMARCA”
– BARRIONUEVO MIGUEL GUSTAVO – “CALLEJERITOS, MIRADAS QUE NOS PIDEN RESPONSABILIDAD”
– PEDRAZA VARELA MARÍA VIRGINIA – “MI IMAGEN EN LA GRUTA”
Categoría DISEÑO DE ARTESANIAS : DISEÑO DE OBJETOS DE USO
– LUDUEÑA AGUSTINA «LATIR AMÉRICA »
– SCHEMPER LAURA KARINA «PRODUCCIÓN DE CAJAS LUMÍNICAS, BOTELLAS MINIATURA Y CÚPULAS DE VIDRIO CON ESCENAS EN PAPEL CALADO EN SU INTERIOR»
-BARROS ANA LIZENTH «EL GATO ENMARCADO»
– GONZÁLEZ NURIA «VIDAMI ENCUADERNACIONES»