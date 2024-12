Música

Desde su lanzamiento en 1994, “All I Want For Christmas Is You” ocupa los primeros puestos de la lista de éxitos en la época navideña.

A casi 30 años del lanzamiento la canción sigue siendo un fenómeno mundial que le genera a Mariah Carey ingresos anuales estimados entre 2.5 y 3 millones de dólares solo por las reproducciones. A ese monto, se le suman las ganancias por descargas, ventas de discos, licencias para marcas o publicidades y otros tipos de regalías.

Según The Economist, para 2017 había acumulado más de 60 millones de dólares en regalías. Empresas de todo el mundo buscan promocionar sus productos y servicios durante la temporada navideña con la canción.

Mariah Carey es reconocida como la Reina de la Navidad, y ya se convirtió en una tradición para ella “descongelar” All I Want For Christmas Is You cada primero de noviembre a través de un posteo en sus redes sociales.

“Cuando la escribí, no tenía ni la menor idea del impacto que tendría la canción en todo el mundo. Estoy tan agradecida de que tanta gente la disfrute conmigo todos los años”, declaró Carey sobre All I Want for Christmas Is You.

La canción forma parte del cuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense, que salió a la venta el 1 de noviembre de 1994 con canciones tradicionales navideñas y material original.

Este año, Mariah anunció el lanzamiento del álbum Merry Christmas: 30th Anniversary Edition que contiene una nueva versión de All I Want for Christmas Is You y singles adicionales como Oh Santa! con Ariana Grande y Jennifer Hudson y Christmas Wrapping con su hija Roe.