Desde la Coalición Cívica se suma una nueva opción para la gobernación, con la postukación el diputado nacional, Dr. Rubén Manzi.

Así lo hizo saber el legislador al indicar que se «siente preparado para ser gobernador de Catamarca». En diálogo con Radio Valle Viejo, descartó que el deseo de competir no es un «capricho personal».

“A mi gustaría, no por una cuestión de gustos, sino porque me vengo preparando, me siento con el equilibrio suficiente, con la experiencia suficientes y la capacidad suficiente para aspirar a ser gobernador de Catamarca”.

“Potente, efectiva, que pueda hacerle frente y que podamos ofrecerle a la gente un plan de gobierno y de acción para que Catamarca salga del estancamiento en el que esta, y tengamos un gobierno más transparente y decente, donde no haya negocios que hacen algunos y otros se quedan mirando”.

reconoció cercano a Francisco Monti y Flavio Fama, quien también tiene intenciones de ser gobernador y en el plano nacional, se declaró cercano a Horario Rodríguez Larreta sin dejar de lado a Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

Finalmente consideró “Catamarca está en una situación difícil, el ingreso por familia promedio es muy bajo. Hay mucha gente que tiene empleo formal pero está por debajo de la línea de la pobreza. Estamos en una situación de alta vulnerabilidad y hay que trabajar para salir de eso”.