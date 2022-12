El diputado nacional Rubén Manzi (Juntos Por el Cambio) salió a responder las declaraciones del titular de la UDAI de ANSES en Catamarca, Enzo Carrizo, quien responsabilizó a los legisladores de la oposición por el no tratamiento de la nueva ley de moratoria previsional.

“Quizá esté desinformado el funcionario Carrizo y desconoce la mecánica parlamentaria, pero la responsabilidad sobre los proyectos que se debaten en las sesiones del Congreso de la Nación la tienen los presidentes del Senado y Diputados, y en ambos casos, la presidencia la tiene el oficialismo”, destacó el legislador nacional. En tan sentido, detalló que el proyecto de la moratoria ya tiene tres dictámenes de comisión, uno de mayoría y dos de minoría. “Y, sin embargo, en las sesiones que se llevaron a cabo, el oficialismo no ingresó el proyecto para ser debatido”, precisó.

Además, dejó en claro que “ninguno de los dos diputados nacionales por Catamarca de Juntos Por el Cambio, ni yo ni Francisco Monti, tuvimos intervención en este trámite porque sencillamente no integramos esa comisión”. Ante ello, consideró que las declaraciones de Carrizo “son reduccionistas, simplistas y demagógicas, y me preocupa que ni siquiera tenga conocimiento de cómo se tramitan las leyes que, por su función pública, lo involucran”.

Para Manzi, el apuro de que se trate esa ley radica en que la ley actual vencía a mitad del 2022 y fue prorrogada por resolución de ANSES hasta fin de año, por lo que en unos días también vence la prórroga. “Pero insisto, es un problema del oficialismo que no dispuso, hasta ahora, ingresar ese tema en el orden del día”, puntualizó.

Asimismo, Manzi consideró que el tema de las moratorias previsionales es “complejo”. “El problema de fondo es que ANSES se hizo cargo de gastos sociales de gente que no hizo aportes, y esto va en deterioro de la gente que hizo aportes toda la vida, deterioro que impacta en que tengamos más del 80 por ciento de los jubilados que ganan la mínima, con lo cual no alcanzan siquiera a cubrir la canasta básica”.