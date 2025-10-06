PRIMERO CATAMARCA PRESENTÓ SUS PROPUESTAS EN LA MATERIA

Tal como ya lo hizo en cuanto sus propuestas en materia de Seguridad, durante la mañana de este lunes el frente electoral “Primero Catamarca” realizó la presentación de su diagnóstico y sus propuestas en torno a la política educativa de la provincia. En diálogo con la prensa, el candidato a diputado provincial, Rubén Manzi, calificó de “estafa” a la política educativa del gobierno de Raúl Jalil, y sostuvo que “tenemos uno de los mejores presupuestos para Educación, pero tenemos a los docentes peor pagos del país, y el rendimiento de los alumnos catamarqueños está entre los tres peores de todo el país”.

Manzi destacó la necesidad de trabajar en proyectos tendientes a “reordenar el caos que el gobierno de Raúl Jalil produjo en el sistema educativo, con los pésimos resultados que hoy padecen docentes y alumnos, y que en el futuro va a sufrir toda la sociedad, hay que trabajar para que el Ministerio de Educación recupere la gestión en diversos ámbitos, como por ejemplo Arquitectura Escolar, que nunca debió haberse eliminado y dejar la responsabilidad del mantenimiento de los edificios escolares a Obras Públicas. El resultado es que las escuelas están destruidas, recién se comienzan a restaurar en marzo, se hacen trabajos a medias y alumnos y docentes terminan perdiendo días y hasta semanas de clases”. “Otro ejemplo de la desarticulación del sistema educativo tiene que ver con que es el Ministerio de Trabajo el que maneja, y mal, las licencias docentes. El resultado, cientos de alumnos de toda la provincia, de primaria y secundaria, que no tienen clases, en algunos casos de determinadas cátedras, pero en otros, hay niños de primaria que pueden pasar un mes completo sin una maestra al frente del aula, lo cual es una situación que se repite en un montón de colegios, ya no son casos aislados”, afirmó. “Esto da la pauta que, en Catamarca, prácticamente nadie cumple los 190 días de clases. Una estafa con los resultados a la vista”, agregó.

Manzi también se refirió a la educación del nivel terciario. “Allí hay otro fraude del gobierno, porque los IES no están formando a los jóvenes según un plan de desarrollo provincial, sino que se crean carreras sin ningún tipo de criterio, como en Fiambalá, donde se creó un IES en locución; o los profesorados que se crean de donde salen chicos con título, pero que no tienen un destino laboral asegurado. ¿Cuál es el sentido de gastar recursos, tiempo, esfuerzo, para luego tener jóvenes que terminan con trabajos precarios, y con un título que no les genera una expectativa de desarrollo?”, cuestionó.

Por su parte, el candidato a Diputado Nacional, José Jalil Colomé, expresó que junto al equipo técnico que trabajará en la confección de proyectos legislativos, integrado por licenciados en educación y psicopedagogos, como Rita “Nena” Herrera; Domingo Reinoso, Lucía Moretta y Daniel Sarmiento, entre otros, están elaborando proyectos que apunten a erradicar las conductas violentas en los establecimientos educativos. “Pensamos en un sistema de incentivos para un comportamiento armónico entre los estudiantes y penalidades efectivas para quienes comentan bullying. También, necesitamos penalidades agravadas para toda violencia en contra de los educadores, porque no puede ser que los docentes no se sientan seguros a la hora de dar clases”

También abogó por generar espacios de participación de la familia en las decisiones del ámbito escolar. “Queremos generar la participación a través de consejos de padres, donde puedan tener voz y voto en decisiones como qué materias se dictarán en los establecimientos educativos, lo cual permitirá la continuidad cultural y la persistencia de valores locales”, advirtió.