Durante la mañana de este lunes 6 de octubre, se celebró la Santa Misa de inicio a la Semana de la Educación Especial, con lengua de señas, en la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle.

Participaron autoridades educativas, particularmente del área de Educación Especial, encabezadas por el ministro de Educación, Dr. Nicolás Rosales Matienzo; directivos, docentes y alumnos de las escuelas especiales.

La Eucaristía fue presidida por el padre Ángel Nieva, párroco de San Antonio de Padua, quien en su homilía destacó “el gesto de hacerlo presente a Jesús, el Buen Samaritano, quien se compadece de nosotros, paga al Eterno Padre la deuda de Adán, no con oro o plata sino con su sangre preciosísima. El albergue es la Iglesia y el prójimo son los que están a nuestro lado”.

Felicitó “a todos los que cumplen esta tarea tan noble de servir a nuestros hermanos más necesitados, más pobres, como el mismo Jesús, quien es el pobre por excelencia”, dijo.

“Hoy, Jesús viene a bendecirlos y a estar con cada uno de ustedes y a seguirlos acompañando en esta noble tarea de seguir cuidando como Jesús nos cuida”, señaló.

El momento de preparar la mesa eucarística, representantes de las instituciones escolares acercaron sus ofrendas al altar.

Luego de la Comunión le cantaron a Nuestra Madre del Valle y la saludaron con vivas y aplausos.