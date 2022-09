Un violento hecho de inseguridad se conoció ayer; habría ocurrido en la madrugada el último domingo en el interior de la provincia.

LA UNIÓN pudo saber de voceros policiales y judiciales de la causa, que el día domingo, pasada las 1 de la madrugada, un hombre de 73 años que se identificó como Felipe Joaquín Maturano fue víctima de un violento robo con armas en su propia casa.

Según habría relatado la víctima a la policía local, encontrándose cenando con su hermano en su domicilio ubicado en la localidad de San Pedro, departamento Capayán, dos personas ingresaron de forma violenta a la vivienda, con el rostro cubierto con capuchas y empuñando uno de ellos una pistola y, el otro, un cuchillo con el que lo amedrentaron y redujeron.

Maturano recordó que estas personas los ataron de pies y manos y luego le colocaron cinta en la boca para que no hablaran. Una vez reducidos los hermanos, los delincuentes -quienes no pronunciaron ninguna palabra, según las víctimas, por lo que no pudieron distinguir su tonada- rompieron el picaporte de una de las puertas del inmueble a la que ingresaron y se apoderaron, en el interior de esta, de la suma de 40 millones de pesos, dinero que, según el damnificado, guardaba en una caja de cartón y un cajón de metal.

Tras apoderarse de la cuantiosa suma de dinero, los delincuentes colocaron el mismo en dos bolsas arpilleras -de acuerdo con el relato del denunciante- y se marcharon de la vivienda con rumbo desconocido.

Luego de que lograran zafárselos, los hermanos Maturano llamaron a la policía y, finalmente, denunciaron el hecho en la comisaría. La investigación es llevada adelante por el fiscal Jonathan Felizstyna, quien había ordenado ayer el arresto de un sospechoso.