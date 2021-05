Vecinos de La Tercena, departamento Fray Mamerto Esquiú, se comunicaron con El

Esquiú.com para dar a conocer una violenta y preocupante situación que vienen

viviendo hace meses, ya que las mascotas pertenecientes a los vecinos de la zona,

aparecen muertas o gravemente heridas, con signos de haber sufrido torturas.

Los habitantes de la zona están indignados y atemorizados, ya que los animales,

siempre perros o gatos de tamaño pequeño, aparecen en estas condiciones. Algunos

de ellos fueron encontrados con vida, pero presentando profundos cortes o

quebradura de mandíbula, así como de sus extremidades. En los casos más

extremos, los animales fueron hallados demasiado tarde y no se pudo hacer nada

para salvar sus vidas.

Las personas que denunciaron manifestaron que tienen sospechas sobre la identidad

del agresor, porque los animales muertos aparecen en cercanías de su casa, pero al

no contar con pruebas sobre este despreciable accionar, no han radicado denuncias

puntuales en su contra.

Acciones

Los vecinos de la zona piden la urgente intervención de algún organismo oficial,

ONG, o directamente de la Justicia, considerando que este tipo de delitos está

penado por la Ley 14346, que rige para toda la Nación. Es considerado un delito

penal el maltrato y la crueldad hacia los animales, lo que está tipificado por esta ley

que integra el Código Penal Argentino. La misma, prevé un castigo de quince días a

un año de prisión.

Relacionado