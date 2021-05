El ministro de Comunicación, Guillermo Andrada, alertó sobre el alto nivel de

contagiosidad y la gravedad de algunos casos de Covid-19 en esta segunda ola. A su

vez, remarcó la importancia de profundizar las medidas de cuidado personal para

prevenir contraer el virus.

Asimismo, señaló que la provincia envió muestras al Instituto Malbrán para su

análisis.

“Indudablemente estamos frente a un virus que modificó su conducta”, consideró

Guillermo Andrada, luego del incremento de casos de Covid-19 y de los cuadros de

gravedad que atraviesan algunos pacientes, registrados en los últimos días en

Catamarca.

En ese orden, explicó que “un virus es una partícula que ingresa al organismo, que

necesita las células para reproducirse y a medida que salen esas partículas virales

de las células, cuando hay muchos contagios pueden producir cambios en la

estructura del virus. Eso se llama mutación. Las mutaciones, si son en gran cantidad,

pueden determinar variantes. Esas variantes pueden comportarse de manera

distinta”.

El funcionario precisó que Catamarca remitió muestras al Instituto Malbrán y también

se encuentra bajo vigilancia del Consorcio País, estructura del ministerio de Ciencia y

Tecnología de la Nación que evalúa si aparecen estas nuevas variantes del virus.

“Si bien aún no tenemos información concreta de que tengamos otro virus, en los

hechos lo estamos viendo. Ante este incremento de casos, las mayores

hospitalizaciones y que afecte más a los ciudadanos, sin dudas estamos ante un

virus distinto y que se comporta como una enfermedad diferente”, analizó.

El titular del ministerio de Comunicación indicó que la OMS divide a las variantes en

dos: las de interés, que son pequeñas mutaciones, y las de preocupación, que

generan más transmisibilidad, más hospitalización e inclusive hacen que en estos

virus con nuevas modificaciones los anticuerpos que deberían neutralizarlos, ya sea

generados por haber tenido la enfermedad o adquirido a través de la vacuna, no los

reconozcan muy bien.

“Por eso es que se están empezando a ver más reinfectados. O sea, en los hechos

estamos ante un virus que seguramente tiene otras características que aquel que

teníamos al comienzo de la pandemia”, advirtió.

Reforzar la prevención y las medidas de cuidado personal

Ante este escenario, Guillermo Andrada subrayó que la herramienta más importante

son las medidas de prevención: “Con un virus que es más agresivo, genera más

hospitalizaciones y letalidad, tenemos que inculcar en la conciencia del ciudadano

que las medidas de prevención son fundamentales, como por ejemplo el uso correcto

del barbijo, el distanciamiento social, no asistir a reuniones sociales, si subimos a un

auto abrir las ventanillas, en un espacio cerrado abrir las ventanas, intentar estar al

aire libre o con ventilación cruzada”.

“Obvio que la vacunación también es muy importante, y nosotros estamos dentro de

la media del país, con más de 92 mil dosis aplicadas”, añadió.

Asimismo, recordó que el gobernador Raúl Jalil siempre emplea y repite tres palabras

clave ante esta pandemia: vacunar, restringir y ayudar.

Relacionado